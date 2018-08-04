CHP'li muhaliflerden 'mahkeme' çıkışı! İstemem ama yan cebime koy

CHP'deki imza tartışması sürerken CHP'li Yaşar Tüzün, muhaliflerin yargıya gidip gitmeyeceği konusunda bir açıklama yaptı.

CHP'deki kurultay tartışmaları sürerken,Muharrem İnce'nin ekibinde yer alan Yaşar Tüzün, "Parti içi demokrasiyi savunuyorsak, yargıya gideceklere müdahale edemeyiz" açıklamasında bulundu.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, “Değişim” amacıyla olağanüstü kurultay hareketi başlatan vekillerin başını çeken Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, şöyle konuştu:

"Biz partimizle mahkemelik olmayacağımızı, böyle bir karar çıkması durumunda mahkemeye gitmeyeceğimizi net ve açık bir şekilde beyan ettik. Partimizle mahkemelik olmayız. Bu bizim kesin ve net tavrımız. Ancak olağanüstü kurultay için imza veren kurultay delegelerinden yargıya başvuranlar olursa, böyle bir tutuma girenler olursa, onların da özgür iradesine karışamayız."