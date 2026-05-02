CHP’li Muğla nepotizm bataklığında! ‘İnsan’ değil ‘sülale kaynakları’

HABER MERKEZİ

Akit, yolsuzluğun ve nepotizmin salgına dönüştüğü CHP’li belediyelerde yaşanan liyakatten uzak yandaş kadrolaşmayı deşifre etmeye devam ediyor. Son dönemde yolsuzluk ve taciz iddialarıyla gündemden düşmeyen CHP’li Başkan Ahmet Aras sorumluluğundaki Muğla Büyükşehir Belediyesinde vatandaş hizmet beklerken, ballı koltukların aile üyeleri arasında paylaşıldığı ortaya çıktı. İnsan Kaynakları Daire Başkanı Zeliha Alkan’ın aralarında amcasının, teyzesinin oğulları ile kuzenlerinin, yeğenlerinin, ailenin gelinlerinin ve torunlarının da olduğu tam 15 tane yakın akrabasını belediyede istihdam ettiği ortaya çıktı.

Akit’in belediyedeki kaynaklarından edindiği CHP tipi akraba kadrolaşmasının şeması şöyle:

LİYAKATİN RUHUNA FATİHA!

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığında Şube Müdürü Murat Taşdemir, kuzeninin eşi

İtfaiye Dairesi Başkanlığında Memur olan Nevzat Avcı, dayısının torunu

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığında Şube Müdürü Ramazan Sarıoğlu, eşinin akrabası

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında Şirket Personeli Yiğit Haney, amcasının oğlu

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığında Şirket Personeli Ali Haney, yeğeni

İştirak şirketi Emek Personel Şirketinde çalışan Halit Berkay Haney, yeğeni

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığında Memur olarak istihdam edilen Yasemin Varlı, halasının Kızı

İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığında Şirket Personeli olan Ceyda İnce Avcı, dayısının torunu

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığında şirket personeli Aysun Avcı, dayısının gelini

Su Kanalizasyon idaresinde Şirket Personeli Fırat Avcı, kuzeni

Ulaşım Dairesi Başkanlığında Şirket Personeli Mehmet Yaman, teyzesinin oğlu

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığında Şirket Personeli Defne Yaman, yeğeni

Muğla Su Kanalizasyon idaresinde Şirket Personeli Ayfer Öztürk, dayısının gelini

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında Şirket Personeli Muhammet Alkan, eşinin ekrabası

Muğla Su Kanalizasyon idaresinde Şirket Personeli Seyhan Akyol, makam şoförünün eşi.