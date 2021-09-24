CHP'li Mehmet Bekaroğlu'ndan Destici'ye büyük ayıp!
CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, BBP Lideri Mustafa Destici ile ilgili seviyesiz bir yorumda bulundu.
CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, BBP Lideri Mustafa Destici ile ilgili saygısız yoruma imza attı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretini değerlendiren Destici, ziyaretin oldukça verimli geçtiğini belirtti.
Destici'nin konuya ilişkin ifadelerini Twitter hesabından paylaşan Bekaroğlu, "Bindir makam uçağına götür, dünyayı görsün garibim... Tamamdır!" şeklinde ifadeler kullanarak büyük bir seviyesizliğe imza attı.
İşte o tweet: