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Gündem CHP’li Küçükçekmece Belediyesi’nin skandalına ‘dur’ dediler
Gündem

CHP’li Küçükçekmece Belediyesi’nin skandalına ‘dur’ dediler

CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin, ilçedeki bir parkta yaptığı yenileme çalışmasında kullandığı işaretler ve renkler, terör örgütü YPG paçavrasına benzerliği nedeniyle tepki toplamıştı. Küçükçekmece sakinleri bir gecede parktaki paçavrayı söküp attı.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 14:35:00 - 2020-11-12 14:37:47
CHP’li Küçükçekmece Belediyesi’nin skandalına ‘dur’ dediler

Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Küçükçekmece Belediyesi, İstasyon mahallesinde bulunan Atatürk Parkı'nda bakım, onarım ve yenilme çalışması gerçekleştirdi.

Yenileme çalışmasında parkta kullanılan görsel ve renkler terör örgütü PKK/YPG paçavrasına benzerliği ile dikkat çekmişti.

 

Vatandaşlar tepki gösterdi

Parkta yapılan çalışmanın terör örgütü YPG paçavrasına benzediğini söyleyen vatandaşlar, belediyeye tepki göstererek, işaretin kaldırılmasını istedi.

Halk bir gecede kaldırdı

Bugün gelen yeni görüntüler ve aktarılan bilgilere göre, Küçükçekmece mahalle sakinleri bir gecede YPG paçavrasını ortadan kaldırdı.

Park için soruşturma başlatıldı.

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