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Gündem CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı daire başkanı bakın kim çıktı
Gündem

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı daire başkanı bakın kim çıktı

Yeniakit Publisher
2024-08-18 09:44:00 -
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı daire başkanı bakın kim çıktı

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İZSU’da daire başkanı olan Adem Kurtar’ın, terör örgütü PKK’yı savunduğu paylaşımı gündem oldu.

 yeniakit.com.tr 

İzmir’deki orman yangınlarını terör örgütü PKK’ya bağlı “Ateşin Çocukları İnsiyatifi” üstlendi. PKK’nın şehir merkezine ulaşacak kadar geniş çaplı yangın çıkardığı İzmir’de, CHP ve PKK uzantısı HDP’nin “kent uzlaşısı” adı altında yaptığı iş birliği de tekrar gündem oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sistematik olarak PKK’ya teslim edildiğini söyleyen Türkiye İttifakı Partisi İzmir İl Başkanı Seçkin Boyunağa, “İtfaiyedeki 7 müdürün 6’sı HDP’li, PKK destekçisi” diyerek PKK’ya ödenen diyetin ne denli rezil bir hal aldığını gözler önüne serdi.

Daire Başkanı’nın paylaşımı

Boyunağa’nın açıklamaları gündemdeyken, belediye iştiraki İZSU Genel Müdürlüğü Strateji Daire Başkanı Adem Kurtar’ın 2014 senesinde yaptığı sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı. Kurtar’ın, “Lice’de katliam var” diyerek, terör örgütü PKK’ya verdiği destek ifşa oldu. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne katil yakıştırması yaptığı görüldü.

İşte o paylaşım:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Resim

 

erkan çakır on X: "CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay tarafından göreve getirilen , üst düzey bürokratlar (KCK/PKK sempatizanı ve iltisaklı 1. Adem Kurtar: İZSU Genel Müdürlüğü Strateji Daire Başkanı (2

 

 

Lice’deki olaylar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) bölgeye bir karakol yapmak istemesi, terör yandaşlarının karakol inşasına karşı başlattığı eylemler ve ardından gelişen terör olayları ile başlamıştı. 4 PKK’lı öldürüldükten sonra teröristler ve destekçileri, “Lice’de katliam var” diyerek sosyal medyada algı operasyonuna girişmişti.

Yangın sonrası şok ifşa: İzmir’i PKK’ya teslim ettiniz
Yangın sonrası şok ifşa: İzmir’i PKK’ya teslim ettiniz

Gündem

Yangın sonrası şok ifşa: İzmir’i PKK’ya teslim ettiniz

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Yorumlar

İlkgun salih

Seni,defol layik olduğun yere ABD ye git seni kullansın ,kulanima elverişli pislik.

Hayro

İzmirli ... gibidir ! .. çok sever….!
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