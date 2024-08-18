CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı daire başkanı bakın kim çıktı

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İzmir’deki orman yangınlarını terör örgütü PKK’ya bağlı “Ateşin Çocukları İnsiyatifi” üstlendi. PKK’nın şehir merkezine ulaşacak kadar geniş çaplı yangın çıkardığı İzmir’de, CHP ve PKK uzantısı HDP’nin “kent uzlaşısı” adı altında yaptığı iş birliği de tekrar gündem oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sistematik olarak PKK’ya teslim edildiğini söyleyen Türkiye İttifakı Partisi İzmir İl Başkanı Seçkin Boyunağa, “İtfaiyedeki 7 müdürün 6’sı HDP’li, PKK destekçisi” diyerek PKK’ya ödenen diyetin ne denli rezil bir hal aldığını gözler önüne serdi.

Daire Başkanı’nın paylaşımı

Boyunağa’nın açıklamaları gündemdeyken, belediye iştiraki İZSU Genel Müdürlüğü Strateji Daire Başkanı Adem Kurtar’ın 2014 senesinde yaptığı sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı. Kurtar’ın, “Lice’de katliam var” diyerek, terör örgütü PKK’ya verdiği destek ifşa oldu. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne katil yakıştırması yaptığı görüldü.

İşte o paylaşım:

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Lice’deki olaylar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) bölgeye bir karakol yapmak istemesi, terör yandaşlarının karakol inşasına karşı başlattığı eylemler ve ardından gelişen terör olayları ile başlamıştı. 4 PKK’lı öldürüldükten sonra teröristler ve destekçileri, “Lice’de katliam var” diyerek sosyal medyada algı operasyonuna girişmişti.