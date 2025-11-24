CHP’li isimden videolu ayar: Daha dün sana oğlan diyordu! Özgür Özel'e 'Fırıldak Cemal' tepkisi

CHP Üyesi Ordulu siyasetçi Tayfun Güler, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda Gürsel Tekin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, geçmişte MHP’de iken CHP’ye sert sözlerle yüklenen Cemal CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’u sert sözlerle eleştirdi.

Sözlerine “Ev sahibi olarak Gürsel Tekin Başkanıma ve heyetine teşekkür ediyorum” diyerek başlayan Güler, “Örgüt üyesi olarak, hemşerim Cemal Enginyurt’u konuşmak istiyorum. Bizler yıllarca emek verdik, mücadele verdik. Tabi ki vekiller siyasi partilerden başka partilere geçebilir. Buna karşı değiliz. Ama arşivinde CHP için kirli sözleri olan bir vekili, bizim genel merkezimiz, il başkanlığımız sanki hiçbir şey olmamış gibi meydanlarda coşkuyla karşılıyor. Övgüyle anons ediyorlar. En sonunda da Ordu mitinginde hiçbir şey olmamış gibi Genel Başkanımız Özgür Özel, Ordu’da bir başarı hikâyesi yaratmışçasına Cemal Enginyurt’u anons ediyor. Hem bir Ordulu olarak, hem de örgüt üyesi olarak bunlar sizi üzüyor” eleştirisinde bulundu.

ÖZGÜR ÖZEL’E OĞLAN, VELİ AĞBABA’YA HAİN

Telefonunda açtığı Cemal Enginyurt’un MHP’li döneminden “Kılıçdaroğlu her televizyona çıktığında, bu Özgür denen oğlan da Veli Ağbaba denilen hain de diyorlar ki; HDP madem PKK’lıysa kapatılsın. Nasıl bir Türk milliyetçisi ve ülkücü kalkıp da ülkücü katillerinin olduğu yerlerde yer alır ve onlara oy vermeyi düşünebilir? Asla katillerine oy vermeyeceklerdir. Öyle insanların bir arada olduğu CHP’ye ülkücü, milliyetçi nasıl oy verecek? CHP, HDP, TKP, bu İYİ Parti bir araya gelmişler, sözde kendilerine ülkücü mü diyecekler bunlar? Ülkücüler, Türk milliyetçileri bizi takip etsin. MHP’ye inansın, güvensinler. Devlet Bahçeli’ye inansınlar” dediği bir konuşmasını salondakilere dinleten Güler, “Sayın Genel Başkanım; Bu sözleri nasıl kabulleniyorsunuz?” diye sordu.