CHP’li isimden videolu ayar: Daha dün sana oğlan diyordu! Özgür Özel'e 'Fırıldak Cemal' tepkisi

Son Haberler

Gözler kritik ziyarette: İmralı heyeti yola çıkıyor!

Başkan Erdoğan'dan Milli Saraylar Sempozyumu'na mesaj: Osmanlı mirasını muhafaza ediyoruz

ABD’deki hapishanelerde kriz patlak verdi! Ne yatağı alın size sandalye

Baja yarışında ralli aracıyla sivil araç burun buruna: Pilotlar facianın eşiğinden döndü

20 askerimiz şehit olmuştu! MSB açıkladı: Kaza kırım ekibi Türkiye’ye döndü

Bakan Tekin'den öğretmenlere mektup “Ailemize hoş geldiniz”

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan bahis açıklaması: Futboldaki pisliği temizleyeceğiz! Bu işten kulüpler de zarar görecek!

Yerlikaya gelişmeyi duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 9 firari suçlu Türkiye’ye getirildi

Ekrem’in mapushane videosu sosyal medyayı salladı! Trump detayı olay oldu

MHP’nin şok oy oranı anketçileri birbirine düşürdü
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

CHP’li Tayfun Güler, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda yapılan toplantıda geçmişte MHP’de iken CHP’ye sert sözlerle yüklenen ‘fırıldak Cemal’ lakaplı CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt yüzünden Özgür Özel’e sert tepki gösterdi.

CHP Üyesi Ordulu siyasetçi Tayfun Güler, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda Gürsel Tekin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, geçmişte MHP’de iken CHP’ye sert sözlerle yüklenen Cemal CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’u sert sözlerle eleştirdi.

Sözlerine  “Ev sahibi olarak Gürsel Tekin Başkanıma ve heyetine teşekkür ediyorum” diyerek başlayan Güler, “Örgüt üyesi olarak, hemşerim Cemal Enginyurt’u konuşmak istiyorum. Bizler yıllarca emek verdik, mücadele verdik. Tabi ki vekiller siyasi partilerden başka partilere geçebilir. Buna karşı değiliz. Ama arşivinde CHP için kirli sözleri olan bir vekili, bizim genel merkezimiz, il başkanlığımız sanki hiçbir şey olmamış gibi meydanlarda coşkuyla karşılıyor. Övgüyle anons ediyorlar. En sonunda da Ordu mitinginde hiçbir şey olmamış gibi Genel Başkanımız Özgür Özel, Ordu’da bir başarı hikâyesi yaratmışçasına Cemal Enginyurt’u anons ediyor. Hem bir Ordulu olarak, hem de örgüt üyesi olarak bunlar sizi üzüyor” eleştirisinde bulundu.

ÖZGÜR ÖZEL’E OĞLAN, VELİ AĞBABA’YA HAİN

Telefonunda açtığı Cemal Enginyurt’un MHP’li döneminden “Kılıçdaroğlu her televizyona çıktığında, bu Özgür denen oğlan da Veli Ağbaba denilen hain de diyorlar ki; HDP madem PKK’lıysa kapatılsın. Nasıl bir Türk milliyetçisi ve ülkücü kalkıp da ülkücü katillerinin olduğu yerlerde yer alır ve onlara oy vermeyi düşünebilir? Asla katillerine oy vermeyeceklerdir. Öyle insanların bir arada olduğu CHP’ye ülkücü, milliyetçi nasıl oy verecek? CHP, HDP, TKP, bu İYİ Parti bir araya gelmişler, sözde kendilerine ülkücü mü diyecekler bunlar? Ülkücüler, Türk milliyetçileri bizi takip etsin. MHP’ye inansın, güvensinler. Devlet Bahçeli’ye inansınlar” dediği bir konuşmasını salondakilere dinleten Güler, “Sayın Genel Başkanım; Bu sözleri nasıl kabulleniyorsunuz?” diye sordu.

Uşak'ta İki Otomobilin Çarpıştığı Kazada 10 Kişi Yaralandı
Yerel

Uşak'ta İki Otomobilin Çarpıştığı Kazada 10 Kişi Yaralandı

Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücüler dahil olmak üzere araçlarda bulunan 1'i bebek toplam 10 kişi yarala..
Başörtüsü hazımsızı Avusturya'dan başörtü yasağı: Ahlaksız ırkçı Bakan fetva bile verdi
Dünya

Başörtüsü hazımsızı Avusturya'dan başörtü yasağı: Ahlaksız ırkçı Bakan fetva bile verdi

Avusturya, 12 bin Müslüman kız öğrenciye başörtüsü yasağı getirmeye hazırlanıyor. Ahlaksız Hristiyan Bakan ırkçı yaklaşımını sürdürüyor. ..
İletişim Başkanı Duran'dan G20 Zirvesi'ne ilişkin paylaşım: Türkiye'nin uluslararası arenadaki ağırlığı tarihe geçti
Gündem

İletişim Başkanı Duran'dan G20 Zirvesi'ne ilişkin paylaşım: Türkiye'nin uluslararası arenadaki ağırlığı tarihe geçti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler..
