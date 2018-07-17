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CHP'li isimden bomba Muharrem İnce iddiası: Dondu kaldı!

CHP'de 24 Haziran'da alınan ağır yenilginin yankıları sürüyor. CHP Parti Meclisi üyesi Erdal Aksünger, dün akşam katıldığı bir canlı yayında 24 Haziran gecesi Muharrem İnce'ye sonuç gönderilmediğini söyledi.

17 Temmuz 2018 Salı 10:36
CHP'li isimden bomba Muharrem İnce iddiası: Dondu kaldı!

Bir televizyon programına konuk olan CHP PM üyesi Erdal Aksünger, 24 Haziran gecesi partisinin Muharrem İnce'ye hiç sonuç göndermediğini de ilk defa açıkladı.

Aksünger, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçim gecesi CHP tarafından yalnız bırakıldığını söyleyerek, "Muharrem Bey söyleyemedi ben söyleyeyim. Kimse Muharrem Bey'e sonuç monuç göndermedi. Çıksın aksini iddia etsinler de göreyim. Sonuç monuç aldığı yok, bu yüzden orada donmuş bir şekilde kaldı" dedi.

Aksünger ayrıca ilk günden CHP'de olağanüstü kurultay için 250 imza toplandığını söyledi. CHP'de kurultaya gidilebilmesi için 634 delegenin imzası gerekiyor.

Aksünger, daha sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile imza sayısının 353 ulaştığını ifade etti ve "Değişim olacak gibi" diye yazdı.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 10:36
  1. Erdal Aksünger
  2. Muharrem İnce

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