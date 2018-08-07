CHP'li isim itiraf etti: Muharrem İnce o randevuya gelmedi!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, partideki seçim sistemlerinden sorumlu kişi olmasından dolayı tartışmaların odağındaydı. Adıgüzel’in eleştirilmesinin nedeni, Adil Seçim Sistemi’nin 24 Haziran günü rezil olması, ve partililerin yerin dibine girmesine neden olan seçim sonuçlarını bildirmesiydi.

Tartışmalardan ötürü, Adil Seçim Sistemi’yle ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmıştı.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de seçimden sonra yaptığı açıklamada, CHP Genel Merkezi’nden seçim gecesi kendisine veri aktarılmadığını söylemişti.

İDDİALARA CEVAP VERDİ

Onursal Adıgüzel, dün gece katıldığı Tele 1 yayınında Adil Seçim Platformu'na ilişkin eleştirilere cevap verdi. Adıgüzel’in konuşmasında en dikkat çeken yer ise, Muharrem İnce’nin kendisine veri aktarılmadığı yönündeki sözlerine cevaptı.

İNCE RANDEVUYA GELMEDİ

CHP'li Adıgüzel, Adil Seçim Platformu’nun test edildiği 11 Haziran günü Muharrem İnce’den randevu aldığını, ancak İnce’nin gelmediğini ileri sürdü. Saatlerce beklediğini ama İnce’nin korumasının gelerek “görüşmenin olmayacağını” söylediğini aktaran Adıgüzel, İnce’nin de CHP’nin kendi seçim sistemine erişiminin olduğunu belirtti.