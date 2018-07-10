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CHP'li isim Erdoğan'ı tebrik etti, ortalık karıştı!

Başkan Erdoğan'ın mecliste yemin ettiği fotoğrafı paylaşarak hayırlı olması temennisinde bulunan CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, CHP'lilerin hedefi oldu.

10 Temmuz 2018 Salı 13:07
CHP'li isim Erdoğan'ı tebrik etti, ortalık karıştı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) yemin ederek yeni sistemde resmen görevine başladı. CHP'liler yemin sırasında Meclis'te ayağa kalkmadı. Külliye'deki törene davet edilen Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce de davetleri geri çevirdi.

İlhan Kesici, 24 Haziran seçimlerinden sonra Erdoğan'ı tebrik eden ilk CHP'li olmuştu. Dünkü törenden sonra başlayan yeni sistem ile ilgili de ilk hayırlı olsun temennisinde bulunan isim Kesici oldu.

"DEVLETİMİZ VE CUMHURİYETİMİZ İLELEBED PAYİDAR OLSUN"

Twitter hesabından Erdoğan'ın yemin sırasındaki fotoğrafları paylaşan CHP'li vekil şunları söyledi:

"Cumhuriyetimizin 3. Dönemi 09.07.2018 tarihi itibariyle Sayın Devlet Başkanı-Cumhurbaşkanımızın TBMM’de yemin etmesiyle başlamış bulunmaktadır. Allah vatanımız, devletimiz, milletimiz ve halkımız için hayırlı uğurlu etsin. Devletimiz ve Cumhuriyetimiz ilelebed payidar olsun."

CHP'LİLER RAHATSIZ

İlhan Kesici'nin bu paylaşımına kısa süre içerisinde CHP'li takipçilerden büyük tepkiler geldi. Takipçiler tebrikten duyulan rahatsızlığını iletti.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 13:07
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