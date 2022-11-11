  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset CHP'li İmamoğlu'nun tepki çeken halleri! Mustafa Kemal için Kur'an okunurken ayaklarını uzattı..
Siyaset

CHP'li İmamoğlu'nun tepki çeken halleri! Mustafa Kemal için Kur'an okunurken ayaklarını uzattı..

Dolmabahçe'deki Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nde Mustafa Kemal için okutulan mevlidde, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kur'an okunurken ayaklarını uzatması tepki ile karşılandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-11 16:58:00 - 2022-11-11 17:46:55

 Yeniakit.com.tr 

CHP'nin eski Kurucu Genel Başkanı Mustafa Kemal, ölüm yıldönümünde ülke genelinde dualarla anıldı.

İstanbul Valiliği de Mustafa Kemal için Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nde mevlid okuttu.

Camide Kur'an okunurken CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oturma biçimi tepki ile karşılandı.

İmamoğlu ve arka safındaki koruması Kur'an okunurken ayaklarını uzatarak büyük saygısızlığa imza attı.

CHP'de işler fena karışacak! Canlı yayında 'net bilgi' deyip paylaştı: Ekrem İmamoğlu ilan etmiş durumda
CHP'de işler fena karışacak! Canlı yayında 'net bilgi' deyip paylaştı: Ekrem İmamoğlu ilan etmiş durumda

Gündem

CHP'de işler fena karışacak! Canlı yayında 'net bilgi' deyip paylaştı: Ekrem İmamoğlu ilan etmiş durumda

Ekrem İmamoğlu ile ilgili bomba iddia! Yer yerinden oynayacak
Ekrem İmamoğlu ile ilgili bomba iddia! Yer yerinden oynayacak

Medya

Ekrem İmamoğlu ile ilgili bomba iddia! Yer yerinden oynayacak

Ekrem İmamoğlu'na 'adaylık' şoku! Veto geldi
Ekrem İmamoğlu'na 'adaylık' şoku! Veto geldi

Siyaset

Ekrem İmamoğlu'na 'adaylık' şoku! Veto geldi

Mahkemeden Ekrem İmamoğlu kararı
Mahkemeden Ekrem İmamoğlu kararı

Siyaset

Mahkemeden Ekrem İmamoğlu kararı

CHP'de kavga büyük! Sözcü, Ekrem'e operasyon
CHP'de kavga büyük! Sözcü, Ekrem'e operasyon

Gündem

CHP'de kavga büyük! Sözcü, Ekrem'e operasyon

Yunan ve Bizans aşıkları Tunç Soyer ile Ekrem İmamoğlu'na koruma kalkanı! PKK ile suçüstü olan CHP'den hedef şaşırtma bildirisi
Yunan ve Bizans aşıkları Tunç Soyer ile Ekrem İmamoğlu'na koruma kalkanı! PKK ile suçüstü olan CHP'den hedef şaşırtma bildirisi

Siyaset

Yunan ve Bizans aşıkları Tunç Soyer ile Ekrem İmamoğlu'na koruma kalkanı! PKK ile suçüstü olan CHP'den hedef şaşırtma bildirisi

İşbilmez Ekrem İmamoğlu'nun yaptırdığı platform evsizlere yatakhane oldu!
İşbilmez Ekrem İmamoğlu'nun yaptırdığı platform evsizlere yatakhane oldu!

Siyaset

İşbilmez Ekrem İmamoğlu'nun yaptırdığı platform evsizlere yatakhane oldu!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23