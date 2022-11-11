CHP'li İmamoğlu'nun tepki çeken halleri! Mustafa Kemal için Kur'an okunurken ayaklarını uzattı..
Dolmabahçe'deki Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nde Mustafa Kemal için okutulan mevlidde, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kur'an okunurken ayaklarını uzatması tepki ile karşılandı.
Yeniakit.com.tr
CHP'nin eski Kurucu Genel Başkanı Mustafa Kemal, ölüm yıldönümünde ülke genelinde dualarla anıldı.
İstanbul Valiliği de Mustafa Kemal için Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nde mevlid okuttu.
Camide Kur'an okunurken CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oturma biçimi tepki ile karşılandı.
İmamoğlu ve arka safındaki koruması Kur'an okunurken ayaklarını uzatarak büyük saygısızlığa imza attı.
Gündem
CHP'de işler fena karışacak! Canlı yayında 'net bilgi' deyip paylaştı: Ekrem İmamoğlu ilan etmiş durumda
Siyaset
Yunan ve Bizans aşıkları Tunç Soyer ile Ekrem İmamoğlu'na koruma kalkanı! PKK ile suçüstü olan CHP'den hedef şaşırtma bildirisi