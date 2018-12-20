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CHP'li İmamoğlu "Benim annem de başörtülü" dedi

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından annesiyle ilgili bir video paylaştı.

20 Aralık 2018 Perşembe 20:48
CHP'li İmamoğlu "Benim annem de başörtülü" dedi

Yerel seçimlerine kısa bir süre kala CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.

İnce'nin izinden gidiyor

Ekrem İmamoğlu adaylığının kesinleşmesinin ardından seçim çalışmalarına da başladı.

İlk önce Anıtkabir'i ziyaret eden İmamoğlu, Muharrem İnce'nin yolundan giderek bugün de annesiyle birlikte çekilmiş olan videosunu takipçileriyle paylaştı.

"Onu koruyun"

İmamoğlu'nun annesiyle sohbet konusu ise yaş oldu. İmamoğlu'nun annesi, "Benim oğlum daha küçük, onu koruyun" ifadelerini kullandı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 20:48
  1. İstanbul
  2. chp
  3. istanbul
  4. ekrem imamoğlu
  5. muharrem ince
  6. beylikdüzü
  7. Ekrem İmamoğlu

YORUM YAZ

  • YaşarYaşar5 dk önce
    Benim babamda imam
  • HasanHasan6 dk önce
    Bize ne başı bağlıysa... her seçim aynı sahtekarlık....
  • Emekli48 Emekli48 32 dk önce
    Benim ninemin de başı örtülü, hatta ninem diyor ki; annesininde de başı örtülüymüş.
  • TolgaTolga40 dk önce
    ....
  • Malatyali Malatyali 46 dk önce
    Partin din düşmanı
  • Vahap kalyoncuVahap kalyoncu47 dk önce
    Bunlar bizi hepten ahmak sanıyor seçim bitene kadar başörtüsü baş tacı.
  • Vahap kalyoncuVahap kalyoncu50 dk önce
    Ben bu lafı bir yerden duymuştum sanki daha önceki seçimde gibi
  • Akbulut ilAkbulut il51 dk önce
    Anan baş örtülü tmm ama makaryos heykeli ne buna cevap sana kim emir etti bu heykeli Türkiye toprağına dik diye
  • görkemgörkem1 sa önce
    basörtüsü kimsenin tekelinde degil...
  • AlperAlper1 sa önce
    Bu ülkede başörtüsü karşıtları ile ,faiz,rant taraftarları mı kapışıyor?
  • HaticeHatice1 sa önce
    Annen basortulu olabilir selahattin demirtasin annesininde basi ortulu hdp milletvekillerinin hatta katil surusu hdp lere oy verenlerinde basi ortulu bir suru basi ortulu ama beynamaz var her bas ortulu kadin mumin degildir her bas ortulunun cocuklari imanli degildir chp lilere oy veren bir yigin basi ortulu abdestli namazli insan var onlarda insallah bir gun hatalarini anlarlar
  • imamimam1 sa önce
    Hele canım Başörtüsüne sahip çıktığından ve başı örtülüleri savunduğundan belli. ne de olsa annene sahip çıkmış oluyorsun. Bu kadarını da mı yapmayasın mı? Aslını inkar mı edecektin? belki dene de imamdı.
  • Şeref KazanŞeref Kazan1 sa önce
    Şimdiye kadar bu millet cok dommuz korudu ne geldiyse başımıza bundan geldi
  • chpchp1 sa önce
    geliyor geliyor istanbul un yeni başkanı geliyorrrr
  • meltemb41meltemb411 sa önce
    senin Annen başörtülü olabilir lakin partin ve avanesi sabah akşam başörtülü dini müslim olanlara küfredip aşağılıyorsa hiç bir önemi yok ilk önce ağzı çamur dolupartinizi düzeltin
  • Ali sogutAli sogut1 sa önce
    Hemserim benim hayirli olsun
  • uyan tcuyan tc1 sa önce
    fakat sen yanlış yerdesin. hıristiyanların kurmuş olduğu vede yönetiminde yahudilerin olduğu chpkk dasın. orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri pi.leridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge pi.i abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır (gerçi atatürk'de sebetay selanik yahudisidir) .chpkk bilhassa bu yahudilerin vede hıristiyanlar destekledikleri partidir. Bu gün yada 50 sene önce iş bankası atatürk hisseleri chpkk da olmasaydı bu gün yada 50 sene önce chpkk diye bir parti olmayacaktı. iş bankası ve bankanın ortaklıkları 450 küsur büyük fabrikalar chpkk nın en büyük arpalığıdır. Atatürk'e dışarıdan yahudilerden gelen emir üzerine , hazineye ait olması gerekirken atatürk hisselerini yönetmesi için chpkk ya devredilmiştir.Atatürk' yahudi olmasaydı zaten yahudilertc nin kurulmasınıda engellerlerdi.(osmanlıyı yıkaniçimizdeki ve dışımızdaki vatan haini yahudilerdir.)

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