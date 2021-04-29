CHP'li ilçede kokudan durulmuyor: Zehirleniyoruz

İzmir'in Bornova İlçesi'ne bağlı Çamdibi semtindeki 5 mahallede yaşayan vatandaşlar, kanalizasyon kanallarından dönem dönem yayılan koku sebebi ile endişeli. İlçe sakinleri, gaza benzer kokunun, çevreye yakın fabrikaların kimyasal atıklarını kanalizasyonlara kaçak deşarj etmesi sonucu ortaya çıktığını öne sürüyor.

Çamdibi Semti ile Gaziosmanpaşa, Yeşilova, Tuna, Birlik ve Koşukavak mahallelerinde yaşayanlar, kanalizasyondan gelen kokudan rahatsız olduklarını bildiriyor.

"Cam bile açamıyoruz"

Kokuyu engellemek için mazgalların üzerine halı ve kilim gibi örtülerle kapatan vatandaşlar, bu nedenden ötürü evlerin cam ve kapılarını açamadıklarını belirtti.

"Koku 2010'dan beri var"

Gaziosmanpaşa Mahallesi Muhtarı Ali Taktak, gazetecilere, 2009'dan itibaren muhtarlık yaptığını, kokunun da 2010'da başladığını söyledi.

Gece artıyor

Kokunun özellikle cuma veya cumartesi günleri gece saatlerinde gelmeye başladığını anlatan Taktak, "Vidanjörlerle atık madde kanallara dökülüyor, kimyasal madde suyla buluşunca gaz kokusu yapıyor. Vatandaşlar doğal gaz kaçağı var sanıyor ama kaçak yok. Bunaltıcı bir gaz kokusu oluyor" ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden konuyu araştırmasını istediklerini söyleyen Taktak, kanalizasyon ve mazgalların üzerine halı sererek kokuyu gidermeye çalıştıklarını bildirdi.

Vatandaşların evlerinde de ıslak bezlerle tüm giderleri kapattığını vurgulayan Taktak, soruna çözüm bulunmasını istedi.

"Zehirleniyoruz, sürekli başımız ağrıyor"

Mahalle sakinleri, "Gaz gibi kokuyor, zehirleniyoruz. Bu bölgede yayılan koku nedeniyle sürekli başımız ağrıyor. Yetkililerden çözüm bekliyoruz." dedi.

Hatice Görtan da birkaç gün önce sahura kalktığında kokudan büyük rahatsızlık yaşadıklarını belirtti.

Araştırmada kokunun doğal gaz olmadığının belirlendiğini ifade eden Görtan, "Evimdeki banyonun her tarafı kapalı olduğu halde koku buraya bile gelmişti. Gündüzleri sorun yok. Genelde geceleri bu koku geliyor" diye konuştu.