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Gündem CHP'li İBB'nin Türkçe Kur'an skandalına tokat gibi cevap
Gündem

CHP'li İBB'nin Türkçe Kur'an skandalına tokat gibi cevap

Sözcü paçavrasının yazarı Sinan Meydan CHP'li İBB'nin Türkçe Kur'an-ı Kerim skandalını savundu. "Arapçayı kutsamak nedir? Bizim dilimiz Türkçedir" diyen Meydan'a İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan tokat gibi bir cevap geldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 12:27:00 -
CHP'li İBB'nin Türkçe Kur'an skandalına tokat gibi cevap

CHP zihniyetinin Sözcü'sü Sinan Meydan Ekrem İmamoğlu'nun Türkçe Kur'an-ı Kerim okutmasını savundu

CHP'li Ekrem İmamoğlu, İBB'nin geçtiğimiz gün düzenlediği Şeb-i Arus töreninde Türkçe Kur'an-ı Kerim okutmak saygısızlığında bulunmuştu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun bu duruma "İlahî kelamı nüzûluna aykırı bir biçimde, özünden koparırcasına, sözde semâ gösterisi eşliğinde Türkçe okumak “hoşgörü” kelimesiyle ifade edilecek bir olay değildir. Hoşgörü, her inancı özü ve şekli itibarıyla olduğu gibi kabul etmek ve saygı duymaktır" diyerek tepki göstermişti.

Sözcü gazetesi yazarı Sinan Meydan ise Altun'un sözlerini alıntılayarak "Arapçayı kutsamak nedir? Bizim dilimiz Türkçedir." diyerek bir açıklama yapmaya çalıştı. Altun da Sinan Meydan'a bir kez daha cevap verdi ve "İşte Ezan-ı Muhammedi'yi yasaklayan zihniyet! Belli ki niyet aynı" ifadelerini kullandı.

CHP'li İBB'den büyük skandal

CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Mevlana'nın ölüm yıl dönümünde düzenlediği Şeb-i Arus etkinliği skandallara sahne oldu. Etkinlikte Kur'an-ı Kerim aslından koparılarak Türkçe okundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun dün bu duruma tepki gösterdi ve şunları yazdı:

"Türkiye, yaşamış olduğu onca badireye, inanç hürriyetine getirilen onca engelleme ve kısıtlamaya rağmen, bu toprakların değerlerine inanmış kadrolar tarafından uzun yıllar süren meşakkatli mücadelenin ardından yeniden hoşgörü ve demokrasi diyarına dönüştürülmüştür.

Hoşgörü denildiği zaman akla ilk gelen bu toprakların sönmeyen kandili Hazreti Mevlânâ'nın vuslat gecesinde, ne yazık ki bizlere geçmişin kötü hatıralarını yeniden hatırlatacak kahredici bir olay vuku bulmuş, Kur'an'ı Azim'e ve Hz. Mevlânâ'ya büyük bir saygısızlık yapılmıştır.

İlahî kelamı nüzûluna aykırı bir biçimde, özünden koparırcasına, sözde semâ gösterisi eşliğinde Türkçe okumak "hoşgörü" kelimesiyle ifade edilecek bir olay değildir. Hoşgörü, her inancı özü ve şekli itibarıyla olduğu gibi kabul etmek ve saygı duymaktır.

İslâm, özü ve şekliyle bir bütündür. İslâm'ın kaideleri "hoşgörü" kelimesi altında içi boşaltılacak değerler değildir. Bu saygısızlığa sessiz kalamayız. Bu saygısızlığın hangi hesaplarla yapıldığını çok iyi biliyoruz.

Despotik, baskıcı, yasakçı ve her türlü değerin silindiği karanlık geçmişlerini özleyenlere açıkça söylüyoruz; Türkiye, ne pahasına olursa olsun özlemini çektiğiniz o karanlık günlere hiçbir zaman dönmeyecektir."

Sözcü yazarından skandal savunma

Sözcü gazetesi yazarı Sinan Meydan, Fahrettin Altun'un bu sözlerini alıntılayıp bir cevap verdi.

Meydan şunları yazdı:

"İmamı Azam Ebu Hanife bile ilahi kelamın başka dillere çevrilebileceğini söylerken,pek çok ilahiyatçı "asl olan lafız değil manadır" derken, bizzat Kuran'da "anlayarak okumanın"önemine işaret edilirken,dinin anlaşılmasından korkup Arapçayı kutsamak nedir? Bizim dilimiz Türkçedir."

"İşte ezanı yasaklayan zihniyet"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Meydan'ın son sözlerine karşılık CHP'nin kirli geçmişini hatırlatıp tokat gibi bir cevap verdi.

Altun "İşte Ezan-ı Muhammedi'yi yasaklayan zihniyet! Belli ki niyet aynı. Bu kadar savunma hiç de hayra alamet değil. "Allah-u Ekber" ile başlar mübarek ezan. "Tanrı uludur" diye başlamaz. O zulmü bu toprakların, bu vatanın evlatları unutmadı. Özür dileyeceğinize hayal kuruyorsunuz!" ifadelerini kullandı.

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