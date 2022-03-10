CHP'li İBB'nin İspanyol dansçıya 400 bin TL ödediği ortaya çıktı! Hani otobüslerin bakımı için para yoktu?
23-24 Şubat tarihlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda izleyiciyle buluşan İspanyol flamenko dansçısı Patricia Guerrero'ya CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin 400 bin TL ödeme yaptığı ortaya çıktı.
İspanyol flamenko dansçısı Patricia Guerrero'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yaptığı flamenko gösterisi için İBB yönetimi 400 bin TL ödemede bulundu.
Sosyal medyada tepkilere neden oldu
Sosyal medyada tartışma konusu olan olayda, ''Bir dansçıya bu kadar para ödenir mi?'' tepkilerine İmamoğlu yandaşlarının, ''Müslüman öğrencilere gideceğine dansçıya gitsin'' yönünde cevap verdiği görüldü.
Söz konusu ihalenin detayları şu şekilde oluştu: