CHP'li İBB'den Ayasofya skandalı
Tek parti iktidarı döneminde müzeye dönüştürülen Ayasofya-i Kebir Camii ve Kariye Camii 2020 yılında Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yeniden ibadete açıldı. Ancak CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB yönetimi, turistlerin İstanbul turlarında ilk adresi olan Miniatürk’teki Kariye ve Ayasofya-i Kebir Camiileri'nin tanıtım tabelalarını değiştirmedi. Kariye Camii, "Kariye Müzesi", Ayasofya-i Kebir Camii ise "Ayasofya" olarak bırakıldı.
İstanbul’un fethinin sembolü, ibadete kapatılan Ayasofya’dan yıllar sonra yeniden ezan sesi yükseldi. Ayasofya, 2020 yılının yazında Danıştay'ın Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesiyle kapılarını tekrar cami olarak açtı.
1945 yılında ise Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülen İstanbul’daki Kariye Camii, 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının ardından restorasyonun tamamlanmasıyla kapılarını inananlara açmaya hazırlanıyor.
İBB tabelaları değiştirmiyor
Ancak İBB yönetimi, turistlerin İstanbul turlarında ilk adresi olan Miniatürk’teki Kariye ve Ayasofya-i Kebir Camiilerinin tanıtım tabelalarını değiştirmedi. Kariye Camii, ‘Kariye Müzesi’, Ayasofya-i Kebir Camii ise ‘Ayasofya’ olarak bırakıldı. Miniatürk’ü ziyaret eden yerli turistler bu duruma tepki gösterirken, İBB’nin hiçbir değişiklik yapmaması dikkat çekti.