CHP'li İBB, milletin kurban ibadetini de sakatlayacaktı!

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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Vakfı, 16 Haziran 2021 tarihinde aldığı kararla, valilikten iki ay süre ile kurban bağışı toplama izni istedi. Din cahili CHP'nin İBB yönetimi, eğer istedikleri tarih aralığında valilik tarafından onay alsaydı vatandaşların Kurban ibadetini sakata düşürecekti.

22 Temmuz'dan sonra topladıkları para ne olacaktı?

İslam alemi 20 Temmuz 2021 Salı günü başlayacak kurban ibadetini heyecanla beklerken, din cahili CHP, az kalsın yardımsever Müslümanların kurban ibadetini sakata düşürecekti. 20,21 ve 22 Temmuz günleri, yani bayramın ilk üç günü gerçekleşecek kurban ibadetinin ifası üçüncü günü akşam vakti ile sona eriyor. CHP'li İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Vakfı ise, 16 Haziran'da kurban bağışı toplamak için verdiği kararda, bağış toplanması için 2 ay süre öngördü. Bu durumda, eğer karar valilik tarafından onaylansaydı, iki ay kurban bağışı isteyen İstanbul Vakfı, 22 Temmuz'dan sonra keseceği kurbanları, sakatlamış olacaktı.

Eğer sami iseler...

İstanbul Vakfı, gerçekten hem kurban ibadetinin ifasına hem de yardıma ihtiyacı olan ailelere et ulaştırılmasına aracılık etmekte samimi olsaydı, diğer tüm vakıflar gibi, bağış toplamayı 22 Temmuz'da sonlandırarak aynı gün kurban kesimini de tamamlaması gerekirdi. Başvuru dilekçesinde bayramdan sonra da bir ay boyunca Kurban ibadeti için para toplamayı öngören CHP'li İmamoğlu'nun samimiyetsizliğine, duyarlı Müslümanlardan tepki yağdı.