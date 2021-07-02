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Gündem CHP'li İBB, milletin kurban ibadetini de sakatlayacaktı!
Gündem

CHP'li İBB, milletin kurban ibadetini de sakatlayacaktı!

Valiliğe kurban bağışı toplanması için izin başvurusu yapan CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Vakfı'nın, 16 Haziran'da verdiği bağış toplanması kararı için 2 ay süre öngörmesi, akıllara durgunluk verdi. Eğer din cahili İBB yönetiminin başvurusu valilik tarafından kabul edilseydi, vakıf tarafından 22 Temmuz'dan sonra kesilecek kurbanlar sakata düşmüş olacaktı.

Yeniakit Publisher
2021-07-02 23:25:00 - 2021-07-02 23:38:39
CHP'li İBB, milletin kurban ibadetini de sakatlayacaktı!

yeniakit.com.tr

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Vakfı, 16 Haziran 2021 tarihinde aldığı kararla, valilikten iki ay süre ile kurban bağışı toplama izni istedi. Din cahili CHP'nin İBB yönetimi, eğer istedikleri tarih aralığında valilik tarafından onay alsaydı vatandaşların Kurban ibadetini sakata düşürecekti.

22 Temmuz'dan sonra topladıkları para ne olacaktı?

İslam alemi 20 Temmuz 2021 Salı günü başlayacak kurban ibadetini heyecanla beklerken, din cahili CHP, az kalsın yardımsever Müslümanların kurban ibadetini sakata düşürecekti. 20,21 ve 22 Temmuz günleri, yani bayramın ilk üç günü gerçekleşecek kurban ibadetinin ifası üçüncü günü akşam vakti ile sona eriyor. CHP'li İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Vakfı ise, 16 Haziran'da kurban bağışı toplamak için verdiği kararda, bağış toplanması için 2 ay süre öngördü. Bu durumda, eğer karar valilik tarafından onaylansaydı, iki ay kurban bağışı isteyen İstanbul Vakfı, 22 Temmuz'dan sonra keseceği kurbanları, sakatlamış olacaktı.

Eğer sami iseler...

İstanbul Vakfı, gerçekten hem kurban ibadetinin ifasına hem de yardıma ihtiyacı olan ailelere et ulaştırılmasına aracılık etmekte samimi olsaydı, diğer tüm vakıflar gibi, bağış toplamayı 22 Temmuz'da sonlandırarak aynı gün kurban kesimini de tamamlaması gerekirdi. Başvuru dilekçesinde bayramdan sonra da bir ay boyunca Kurban ibadeti için para toplamayı öngören CHP'li İmamoğlu'nun samimiyetsizliğine, duyarlı Müslümanlardan tepki yağdı.

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Yorumlar

Bozkurt

Akit geçen sene 132000 bin aileye ulaştı bu sene daha fazla olacak inşallah.ne ıdugu belirsiz vakıflara cemaatlere bagislayacagima İBB ye bağışların.bu arada kurban kesim işleri arefe öğleden sonra başlar bayramın son günü öğlenden önce biter akit
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