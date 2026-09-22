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Dünya Burası Türkiye değil Fransa! Akaryakıt fiyatları kontak kapattırdı
Dünya

Burası Türkiye değil Fransa! Akaryakıt fiyatları kontak kapattırdı

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Burası Türkiye değil Fransa! Akaryakıt fiyatları kontak kapattırdı

Rusya-Ukrayna savaşıyla başlayan ardından da Orta Doğu’da patlak veren savaş ülkeleri etkiliyor. Fransa’da bu ülkelerden sadece biri. Yaşanan gerilimlerle enerji tedarik zincirlerinde yol açtığı sıkıntı nedeniyle ülkede artan akaryakıt fiyatlarıyla paralel olarak akaryakıt tüketiminin 11-20 Eylül’de bir önceki 10 güne kıyasla yüzde 30 azaldığı bildirildi.

Fransa'da fiyatlar artınca, akaryakıt tüketimi 10 günde yüzde 30 düştü. Kamu Maliyesi Bakanı David Amiel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, enerji fiyatlarındaki artışın kamu maliyesi üzerindeki etkisi konusunda şeffaf olmayı sürdüreceklerini belirterek, bazı rakamlar açıkladı.

Orta Doğu’daki savaşın akaryakıt fiyatları ve dolayısıyla Fransızların bütçesi üzerindeki etkisinin sürdüğünü kaydeden Amiel, akaryakıt vergilerinden elde edilen gelirin de ciddi oranda azaldığını duyurdu.

Bakan Amiel, 20 Eylül itibarıyla Orta Doğu’daki çatışmaların başladığı tarihten bu yana akaryakıt kaleminden elde edilecek gelirlerin geçen yıla kıyasla 407 milyon avro azaldığını söyledi.

Yerel basının Fransa Kamu Maliyesi Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre ise ülkede rekor seviyelere ulaşan akaryakıt fiyatlarının ardından akaryakıt tüketiminde ciddi oranda düşüş yaşandı.

Bakanlık kaynaklarına göre, 11-20 Eylül tarihlerindeki akaryakıt tüketimi eylülün ilk 10 gününe kıyasla yüzde 30 düştü.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA YAŞANAN GERİLİM, ENERJİ PİYASALARINDA KRİZE YOL AÇMIŞTI

Fransa’da dizel fiyatları litre başına 2,41 avro sınırına dayanarak yeni rekor kırarken, akaryakıt fiyatlarındaki artıştan en çok etkilenen iş gruplarının eylemleri sürüyor.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş nedeniyle Basra Körfezi'nin ağzında, Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlayan Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilim, enerji piyasalarında krize yol açmıştı.

Fransız hükümeti, artan akaryakıt fiyatlarından en çok etkilenen sektörlere yardım programlarını devreye almış ancak yardımlar yeterli bulunmamıştı.

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Yorumlar

Çiftçi !

Akit güzel ironi yapmışsın. Bizim ülkede kontak kapatmak için daha ne olması gerekiyor. Onuda yazsaydın.

Emmi.

Bizimkiler kapatsaydı vatan haini olurdu bizimkiler işin kolayını buldu hükümetin yanlışlarını söyledimi sen kötüsün
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