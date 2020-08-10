CHP’li İBB çiftlik gibi!

Seçimlerden önce “Babamın oğlu olsa işe almayın” diyerek şov yapan Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP’de skandalların ardı arkası kesilmiyor. Tartışmalı atamalar ile tepkileri üzerine çeken CHP’li Ekrem İmamoğlu tarafından yönetilen İBB’nin adeta aile çiftliğine dönüştüğü ortaya çıktı.

Karı-koca koltukta

“Torpil, kayırma ve parti dönemi bitti” diyen, işsizlikten dem vuran İmamoğlu’nun yönettiği İBB, 25 yıl sonra yeniden aile şirketine dönüştü. 20 Şubat’ta İBB’ye Dış İlişkiler Daire Başkanı olarak atanan Mehmet Alkanalka’nın göreve başlamasından 5 ay sonra eşi Emine Alkanalka’nın da büyükşehir belediyesinde koltuk kaptığı belirlendi. Daha önce CHP’li Şişli Belediyesi’nde çalışan Emine Alkanalka’nın, Hizmet İyileştirme Müdürlüğüne getirildiği öğrenildi.

Liyakatın adı kaldı

“Liyakat” yalanı elinde patlayan İmamoğlu’nun kıyıma ilk başladığı yer olan Medya A.Ş’ye de karı koca atadığı deşifre olmuştu. İBB’ye bağlı Boğaziçi Konut Hizmet Yönetim İşletmeciliği ve Tic. A.Ş.’ye 7 Ağustos’ta yönetim kurulu üyesi ve genel müdür olarak atanan Ethem Pişkin’in eşi Ayşe Mısra Dinibütün Pişkin, Medya A.Ş.’ye İnsan Kaynakları Müdürü yapıldı. Bununla da yetinmeyen İmamoğlu, 23 yıl itfaiyenin her alanında hizmet veren Makine Mühendisi Ali Karahan’ı görevden alarak yerine CHP Bayrampaşa Başkan Adayı Emekli Albay Remzi Albayrak'ı getirdi.

Doktor mezarcı oldu!

İBB’de 2 dil bilen 15 yıl Mezarlıklar Müdürlüğü yapan Adem Avcı’nın yerine ise aslen doktor olan CHP Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Ayhan Koç getirildi. CHP Ümraniye Belediye Başkan Adayı Cafer Aktürk, Şehir Hatları A.Ş.’nin yönetim kurulu başkan vekilli, CHP Sancaktepe Belediye Başkan adayı Özgen Nama, Halk Ekmek A.Ş’nin yönetim kurulu başkan vekili, CHP Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Özkan da İSPER’e danışman olarak atandı. İmamoğlu, CHP Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın’ı İSYÖN yönetim kurulu başkanlığına getirirken, CHP Sultanbeyli İlçe Başkanı Murat Kantekini de danışman yaptı. CHP Sultanbeyli Belediye Meclis Üyesi Adem Seyitoğlu ve CHP Beylikdüzü İlçe Örgütü Bilişim sorumlusu Melih Geçek’in danışman kadrosuna katan Ekrem, CHP İstanbul Yerel Yönetimler Danışmanı Tonguç Çoban’ı Halkekmek A.Ş.’nin yönetim kurulu üyesi yaptı.