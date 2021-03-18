CHP'li İBB bakın bu sefer nereyi hedef aldı! Ruhsatı iptal ettiler, elektrik ve doğal gazı kestiler

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), Başakşehir'de bulunan Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgievi'nin ruhsatı iptal ettiği ortaya çıktı.

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgievi'nin elektrik ve doğalgazının kesilerek mühürlenmeye çalışıldığı, İBB'nin bilgievini yıkma talimatı verildiği bildirildi.

Sabah'ın haberine göre Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Aralık ayında İBB yönetimi tarafından hukuksuz bir şekilde kapısı kırılarak içeri girilmeye çalışılan Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgievi'ni ziyaret etti.

İBB yönetiminin bir bilgievini nasıl gasp etmeye çalıştığını anlatan Yasin Kartoğlu, süreci yakından takip ettiklerini ve tüm Başakşehirli'nin hakkını koruyacaklarını söyledi.

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgievi'nin Başakşehir Belediyesi tarafından 2018 yılında yapıldığını söyleyen Yasin Kartoğlu, 'Gencinden yaşlısına binlerce Başakşehirli'nin istifade ettiği bilgievimizin ruhsatı İBB yönetimi tarafından hukuksuz bir şekilde iptal edildi. Elektrik ve doğalgazı kesilerek mühürlenmeye çalışıldı. Hatta kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak için yıkma talimatı verildi. Bu merkez bir kamu alanıdır. Bilgievimizin her köşesinde kamu yararına hizmet verilmektedir' dedi.

"Şehit savcımızın isminden mi rahatsız oldunuz?"

Terör örgütü DHKP-C tarafından görevi başında şehit edilen Mehmet Selim Kiraz'ın ismini Başakşehir'de yaşatmaya devam edeceklerini bildiren Yasin Kartoğlu, 'Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz bizim komşumuz, değerimiz ve kıymetlimizdir. İBB yönetimi, terör örgütü tarafından görevi başında şehit edilen savcımızın isminden rahatsız mı oluyor? Şehit savcımızın ismi burada yaşayacak ve kimse buna engel olamayacaktır' dedi.

Kamuya ait arsayı sattılar

İBB yönetiminin Başak Mahallesi'nde yer alan kamuya ait bir arsayı da üçüncü şahıslara sattığını söyleyen Yasin Kartoğlu, 'Başak Mahallemizde bulunan Living Lab İnovasyon ve Teknoloji Merkezi'mizin tam karşısında bir arazi bulunuyor. Maalesef bu kamu arazisi İBB yönetimi tarafından üçüncü kişilere satıldı. Kamuya ait bir arazi nasıl satılır anlamış değilim' dedi.

Başakşehirli bir vatandaş olarak bu hukuksuz girişime asla izin vermeyeceğinin altını çizen Başkan Kartoğlu, tüm Başakşehirlilerin hakkını koruyacağını söyledi.