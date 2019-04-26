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CHP'li Gök: Bir an hayatımın bittiğini düşündüm

CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Levent Gök, Ankara'daki şehit cenazesindeki saldırı olayına ilişkin açıklamalarda bulundu. Gök, "Bir anda hayatımın bittiğini düşündüm" dedi.

26 Nisan 2019 Cuma 02:04
CHP'li Gök: Bir an hayatımın bittiğini düşündüm

CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Levent Gök, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Ankara Çubuk'taki asker cenazesinde uğradığı saldırının öncesi ve sonrasını değerlendirdi. Gök, "Bir anda hayatımın bittiğini düşündüm.Bir an geldi ki artık buradan çıkış yok dedim" diye konuştu.

Levent Gök, “İleride Akkuzulu köyünden bir davet gelirse gideriz mutlaka. Onları da Meclis’te ağırlarız. Biz birbirimizi tanımak, anlamak durumundayız. Bu aşılması gereken bir meseledir” diye konuştu.

CHP’li Levent Gök’ün konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle oldu:

"Onların büyüdüğünü göremeyeceğimi düşündüm"

“Bir anda hayatımın bittiğini düşündüm.Bir an geldi ki artık buradan çıkış yok dedim. Aklıma şu geldi, bugün tam üç hafta oluyor bir torunum dünyaya geldi. Oğlunu Uras koyduk. Diğerinin ismi Uzay. Aklıma gelen şu oldu, ailem de dinliyorsa beni ilk defa duyacaktır. Onların büyüdüğünü göremeyeceğimi düşündüm. İç dünyamda o muhasebeleri yapmaya başladığım anda o araç gelip bizi aldı. O hayatın durduğu bir andı, tam bir can pazarıydı. Şimdi ben iç dünyamda büyük bir sorgulamayla bu saldırıyı gerçekleştiren insanların o davranış eğilimini çözmeye odakladım kendimi.Bunu anlayabilirsek, çözebilirsek Türkiye bir defa bunları yaşamaz. Toplumu bu hale getiren nedenleri hep birlikte irdeleyerek buralardan sürekli çıkmak durumundayız. Türkiye’de 21 Nisan tarihi kimsenin aklına gelmeyecek şekilde gündemden çıkarmalıyız.

Mustafa Yeneroğlu çok özel bir milletvekili"

CHP’li Gök ayrıca saldırıdan sonra kendisini önce telefonla arayıp ardından ziyarete gelen AK Partili Mustafa Yeneroğlu için Mustafa Yeneroğlu çok özel bir milletvekilidir. Çok sorumlu bir siyasetçi. Benim açımdan çok değerli bir ziyaret oldu. Bir CHP’li vekille AK Partili vekil bu üzücü hadisede yanyana gelebiliyorlar. Sayın Yeneroğlu’nun dünkü ziyareti çok kıymetlidir. Onun için kendisine sizin huzurunuzda bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 02:04
  1. CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Levent Gök

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