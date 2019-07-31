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CHP’li gençlerden Seferihisar’daki kampa yoğun ilgi

İzmir’in Seferihisar ilçesinde, CHP Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "Emek, Gelecek ve Zafer Kampı" Teos Ormancı Tesisleri’nde devam ederken, programa katılan partililer gençlere önemli bilgiler aktarıyor.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 17:34
CHP’li gençlerden Seferihisar’daki kampa yoğun ilgi

İzmir’in Seferihisar ilçesinde, CHP Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "Emek, Gelecek ve Zafer Kampı" Teos Ormancı Tesisleri’nde devam ederken, programa katılan partililer gençlere önemli bilgiler aktarıyor. Kampın yoğun ilgisi ise dikkat çekiyor.


CHP Gençlik Kolları, 30 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Emek, Gelecek ve Zafer Kampında 160 genci Seferihisar’da bir araya getirdi. Teos Ormancı Tesisleri’nde devam eden programın ikinci gününde; CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz birer konuşma yaptı.


CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, gençlere parti deneyimlerini anlattı. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de, Kemal Kılıçdaroğlu’na teşekkür ederek, "Seçimlerde kazandığımız bu başarının mimarlarından biri olan genel başkanımıza, doğru adımları ve kurulan ittifaklar ile seçmendeki gönül bağları adına teşekkür ediyoruz. Bundan sonra baharı daim kılmak birinci ödevimiz olacak. Bu ülkeyi yönetecek kadrolar sizler, Atatürkçülük sizlere emanettir" dedi.


Başkanı Emre Yılmaz da, "31 Mart Seçimleri ve Gençliğin Pozisyonu" konulu bir konferans verdi ve İstanbul seçimlerindeki gençliğin rolünden bahsetti.


CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da, kamp nedeniyle Seferihisar’daydı. Kaftancıoğlu’nun "İradeyi Savunmak: İstanbul Seçimi Nasıl Kazanıldı?"konulu konferansına gençlerin ilgisi yoğun oldu. Kaftancıoğlu’nun konuşmasını gerçekleştirmesinin ardından soru cevap şeklinde devam eden konferans, katılımcılar adına verimli bir söyleşi havasında gerçekleşti.


CHP’li isimlerin ise kamp süresince gençlerle buluşmaya devam edeceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 17:34
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