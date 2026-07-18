CHP’li genç “Artık Erdoğan’cıyım” diyerek isyan etti: Biri İstanbul'u hortumluyor, biri Ahbap'la soyuyor

“Atatürk” söylemleriyle hayırseverleri dolandırdığı gündeme gelen Haluk Levent hakkında kamuoyunda tartışmalar sürüyor. Yaşanan gelişmelerin ardından özellikle sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tepkisini dile getirirken, kendisini CHP seçmeni olarak tanımlayan bazı isimlerin de hayal kırıklıklarını paylaştığı görüldü.

Sosyal medyada yayımlanan bir videoda konuşan ve Atatürkçü kimliğiyle tanındığını ifade eden bir vatandaşın sözleri dikkat çekti. Yaşanan gelişmeler nedeniyle artık sanatçılara, siyasetçilere ve kamuoyunda güven duyduğu isimlere karşı inancını kaybettiğini söyleyen vatandaş, peş peşe yaşanan olayların kendisini derinden etkilediğini dile getirdi.

Genç bir vatandaş, yayınladığı videoda "Birine güveniyoruz, İBB'yi hortumluyor. Adama AHBAP diyoruz soyguncunun tillahı çıkıyor. Ona güveniyoruz, buna güveniyoruz yalan çıkıyor. Ben Atatürk maskesinin arkasına geçip bunları yapanlara karşıyım kardeşim. Reis artık senciyim. Vallahi billahi oy vereceğim" ifadelerini kullandı.