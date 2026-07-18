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Gündem CHP’li genç “Artık Erdoğan’cıyım” diyerek isyan etti: Biri İstanbul'u hortumluyor, biri Ahbap'la soyuyor
Gündem

CHP’li genç “Artık Erdoğan’cıyım” diyerek isyan etti: Biri İstanbul'u hortumluyor, biri Ahbap'la soyuyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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CHP’nin bazı seçmenleri muhalif kesimdeki yolsuzluk ve hırsızlık vakaları karşısında günah çıkartmaya başladı. Son olarak sosyal medyada bir paylaşım yapan CHP’li genç, “Birine güveniyoruz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başına koyuyoruz; belediyeyi hortumluyor. Birine güveniyoruz, 'Ahbabımız' diyoruz soyguncu çıkıyor namussuz.” diyerek ‘Ben artık Recep Tayyip Erdoğan’cıyım” ifadelerini kulandı.

“Atatürk” söylemleriyle hayırseverleri dolandırdığı gündeme gelen Haluk Levent hakkında kamuoyunda tartışmalar sürüyor. Yaşanan gelişmelerin ardından özellikle sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tepkisini dile getirirken, kendisini CHP seçmeni olarak tanımlayan bazı isimlerin de hayal kırıklıklarını paylaştığı görüldü.

 

Sosyal medyada yayımlanan bir videoda konuşan ve Atatürkçü kimliğiyle tanındığını ifade eden bir vatandaşın sözleri dikkat çekti. Yaşanan gelişmeler nedeniyle artık sanatçılara, siyasetçilere ve kamuoyunda güven duyduğu isimlere karşı inancını kaybettiğini söyleyen vatandaş, peş peşe yaşanan olayların kendisini derinden etkilediğini dile getirdi.

 

Genç bir vatandaş, yayınladığı videoda "Birine güveniyoruz, İBB'yi hortumluyor. Adama AHBAP diyoruz soyguncunun tillahı çıkıyor. Ona güveniyoruz, buna güveniyoruz yalan çıkıyor. Ben Atatürk maskesinin arkasına geçip bunları yapanlara karşıyım kardeşim. Reis artık senciyim. Vallahi billahi oy vereceğim" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

cano

Buzdaginin daha bu en ust kismi. Devlet korkmasa ve su unlu gecinen zalim ve hainlerin ustunden gecse neler cikacak neler!!! Degil sen herkez Erdogan i tutar

GENÇ SENDE BİR GELİŞME VAR MAŞALLAH

Arada bir gerçekleri gören söyleyen de çıkıyor demekki... oğlum dikkat et bu senin eski kankilerin sana zarar verebilir ha.
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