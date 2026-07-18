Aslı Baykal cenazede yaşananlara tepkisiz kalamadı! CHP’li şovmenlere hadisli gönderme

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın eşi Olcay Baykal dün son yolculuğuna uğurlanırken, cenaze töreni ilginç anlara sahne oldu. CHP’li kimi yöneticiler en safta yer kapmaya çalışırken, mahkemenin mutlak butlan kararıyla görevden düşen Özgür Özel ise yine üzerinde ‘CHP Genel Başkanı Özgür Özel’ yazan bir çelenkle gündeme geldi.

ASLI BAYKAL’DAN HZ. PEYGAMBERİMİZ HATIRLATMASI

Deniz Baykal’ın kızı cenazede yaşanan tabloyu sosyal medya hesabından değerlendirdi. Yaptığı paylaşımda “Peygamber Efendimiz, gösterişi ‘gizli şirk’ olarak nitelendirmiştir. İnsan bunun ne anlama geldiğini en çok da acının içinde anlıyor” diye yazan Aslı Baykal,

“Dün annem Olcay Baykal’ı son yolculuğuna uğurladık. Acı, insanın çevresini sessizce tanıtır. Dün annemi uğurlarken bunu bir kez daha gördüm. Biz annemle birlikte yıllarca zorluk yaşarken yanımızda olmayan; ne hâlimizi soran, ne kapımızı çalan, hatta kimi zaman bizi inciten insanların, en önde yer alışını izledim. İnsanın en zor günlerinde yanında olmayanların, en görünür anında en önde olması insana ister istemez düşündürüyor. Vefa; kalabalıkların önünde görünmek değil, kimsenin görmediği zamanlarda yanında olabilmektir. Annem bunu hayatı boyunca yaşayarak gösterdi. Gösterişten uzak durdu. Makamlara değil, insanlığa değer verdi. Sessiz ama onurlu bir hayat yaşadı.

Onu uğurlarken bir kez daha anladım ki; samimiyetin kameralara ihtiyacı yoktur. Gerçek vefa objektiflere değil, hatıralara yansır. Rabbim anneme rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun” ifadeleriyle, annesinin sağlığında arayıp sormayan CHP’li yöneticilerin cenazede görünme yarışına çok ağır tepki gösterdi.