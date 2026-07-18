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Türkiye'nin ismi yetmişti oysa ki... Icardi transferde seçici: Suudi Arabistan ve Amerika'ya veto

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Türkiye'nin ismi yetmişti oysa ki... Icardi transferde seçici: Suudi Arabistan ve Amerika'ya veto

Galatasaray ile yollarını ayıran Mauro Icardi'nin Suudi Arabistan ve Amerika'dan gelen tekliflere sıcak bakmadığı iddia edildi.

#1
Foto - Türkiye'nin ismi yetmişti oysa ki... Icardi transferde seçici: Suudi Arabistan ve Amerika'ya veto

Galatasaray'da bir dönem resmen kapandı...Mauro Icardi ile yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım ile macerasını noktalayan Arjantinli golcü için her gün yeni bir transfer iddiası gündeme geliyor. Süper Lig'e yeni yükselen Amedspor'un golcü ile ilgilendiği gündeme gelmişti.

#2
Foto - Türkiye'nin ismi yetmişti oysa ki... Icardi transferde seçici: Suudi Arabistan ve Amerika'ya veto

Öte yandan Mauro Icardi'nin kariyerine Meksika ekibi Toluca'da devam edebileceği öğrenilmişti. Ancak golcü henüz kesin bir karar vermedi.

#3
Foto - Türkiye'nin ismi yetmişti oysa ki... Icardi transferde seçici: Suudi Arabistan ve Amerika'ya veto

Gustavo Mendez'in haberine göre ise, Mauro Icardi'ye Suudi Arabistan ve Amerika'dan da teklifler var. Ancak Icardi, Arabistan'dan gelen teklifleri kabul etmek istemiyor. 2025/26 sezonunda Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 47 maça çıkan Mauro Icardi, 16 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.

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