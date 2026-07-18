Türkiye'nin ismi yetmişti oysa ki... Icardi transferde seçici: Suudi Arabistan ve Amerika'ya veto
Galatasaray ile yollarını ayıran Mauro Icardi'nin Suudi Arabistan ve Amerika'dan gelen tekliflere sıcak bakmadığı iddia edildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Galatasaray ile yollarını ayıran Mauro Icardi'nin Suudi Arabistan ve Amerika'dan gelen tekliflere sıcak bakmadığı iddia edildi.
Galatasaray'da bir dönem resmen kapandı...Mauro Icardi ile yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım ile macerasını noktalayan Arjantinli golcü için her gün yeni bir transfer iddiası gündeme geliyor. Süper Lig'e yeni yükselen Amedspor'un golcü ile ilgilendiği gündeme gelmişti.
Öte yandan Mauro Icardi'nin kariyerine Meksika ekibi Toluca'da devam edebileceği öğrenilmişti. Ancak golcü henüz kesin bir karar vermedi.
Gustavo Mendez'in haberine göre ise, Mauro Icardi'ye Suudi Arabistan ve Amerika'dan da teklifler var. Ancak Icardi, Arabistan'dan gelen teklifleri kabul etmek istemiyor. 2025/26 sezonunda Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 47 maça çıkan Mauro Icardi, 16 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.
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