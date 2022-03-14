CHP'li feministler! Bu videoyu izlemeyin...

Yeniakit.com.tr

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fatih Uğurlu, CHP'nin kadına verdiği değeri anlattı.

CHP'deki parti içi taciz ve tecavüzlere dikkat çeken Uğurlu, CHP'nin "eşitlik" mesajı vermesine karşın, CHP'li birçok belediyede kadınların temizlikçi olarak çalıştırıldığını söyledi.

Namusuna göz dikenle helalleşmez bu millet!

Fatih Uğurlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" çağrısından sonra yazdığı şiirden şu bölümü aktardı:

Burası sanki haçlı ülkesi

Bunların bir eşi var bir de metresi

Kadınlara tacizin yeni adresi

Namusuna göz dikenle helalleşmez bu millet!