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Gündem CHP'li feministler! Bu videoyu izlemeyin...
Gündem

CHP'li feministler! Bu videoyu izlemeyin...

Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Fatih Uğurlu, CHP'nin kadınlara verdiği anlattı.

Yeniakit Publisher
2022-03-14 18:19:00 -

 Yeniakit.com.tr 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fatih Uğurlu, CHP'nin kadına verdiği değeri anlattı.

CHP'deki parti içi taciz ve tecavüzlere dikkat çeken Uğurlu, CHP'nin "eşitlik" mesajı vermesine karşın, CHP'li birçok belediyede kadınların temizlikçi olarak çalıştırıldığını söyledi.

Namusuna göz dikenle helalleşmez bu millet!

Fatih Uğurlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" çağrısından sonra yazdığı şiirden şu bölümü aktardı:

Burası sanki haçlı ülkesi
Bunların bir eşi var bir de metresi
Kadınlara tacizin yeni adresi
Namusuna göz dikenle helalleşmez bu millet!

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