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Gündem CHP'li Faik Öztrak'tan Erdoğan'a skandal istifa çağrısı!
Gündem

CHP'li Faik Öztrak'tan Erdoğan'a skandal istifa çağrısı!

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, koronavirüs üzerinden rant sağlamaya çalışarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a istifa çağrısında bulunmaya kalktı.

Yeniakit Publisher
2020-11-30 18:40:00 -
CHP'li Faik Öztrak'tan Erdoğan'a skandal istifa çağrısı!

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Yeni tip koronavirüsü fırsata çevirmeye çalışan CHP Sözcüsü, hem Türkiye'nin salgınla mücadelede en başarılı ülkelerden biri olduğunu itiraf etti, hem de bir gece en kötü durumda olan ülke haline gelindiğini ileri sürdü.

Salgın için gerekli önlemlerin alınmasının engellendiğini iddia eden Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, binlerce vatandaşımızın vefatından sorumlu tutmaya kalkarak ayrıca Erdoğan'a "Saray'ın kibirlisi" şeklinde skandal bir ifade ile hakaret etti.

Öztrak, koronavirüsten nemalanmaya kalkarak, Erdoğan'ın bu tablonun esas sorumlusu olduğunu öne sürdü ve istifa çağrısında bulundu.

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