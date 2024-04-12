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Gündem CHP’li eski başkanın koltuk sevdası! Görevi bıraktı koltuğu bırakmadı.
Gündem

CHP’li eski başkanın koltuk sevdası! Görevi bıraktı koltuğu bırakmadı.

Yeniakit Publisher
2024-04-12 14:54:00 -

Giresun Piraziz Belediyesi CHP'den AK Parti’ye geçmişti. Ancak devir teslim töreninde ilginç anlar yaşandı. Eski CHP'li Başkan Hüseyin Görgülüoğlu, başkan koltuğunu kendisinin aldığını söyleyerek alıp götürdü..

31 Mart yerel seçimlerinde CHP’den AK Parti’ye geçen Giresun’un Piraziz belediyesindeki devir teslim töreninde ilginç anlar yaşandı. Belediyenin CHP’li eski başkan Hüseyin Görgülüoğlu görevi AK Partili başkan Mahmut Esat Ayyıldız’a devretti. Devir teslim töreninde CHP’li eski başkan Görgülüoğlu, belediye başkanı koltuğunu kendisinin aldığını belirterek koltuğu aldığını söyledi.

Görgülüoğlu devir teslim töreninde, “Evet koltuk senin. Ben kendi koltuğumu aldım. Kimse kusura bakmasın, kendi paramla almıştım belim ağrıyordu” dedi.

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