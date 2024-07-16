CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer PKK’lıları övdü

CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, skandal açıklamalara imza attı. CHP’li Özer, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan’ın “PKK sizi tükürüğüyle boğar” sözlerine rağmen övgüler yağdırdı. Ayrıca PKK terör örgütü yargılamasında hapis yatan Sebahattin Tuncer’i öve öve bitiremedi. Kan donduran sözler, CHP'nin “terör partisi” HDP/DEM ile kirli ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

“Vanlılar buluşuyor” etkinliğinde konuşan Özer, şunları söyledi:

“Başımız burada ama köklerimiz welatta. Welat (anayurt) gelmiş buraya, hoş gelmiş, sefa gelmiş. Ve en önemlisi, bugün buraya Van'ımızın çok değerli başkanları var. Başta sevgili eş başkanımız Abdullah Zeydan var. Ona huzurunuzda ‘hoş geldiniz, şeref verdiniz’ diyorum. Ve onunla beraber gelmiş olan, onu üç tane ilçemizin bütün eş başkanlarına yürekten hoş geldin diyorum, safalar getirdiniz diyorum.

Üç tane partimizin il eş başkanları var. Onlara da hoş sefalar getirdiniz diyorum. Meclis üyelerimiz var Van’dan. Yaklaşık otuz beş kişilik bir heyet bugün burada aramızda. Güçlü bir katılım sağlamışlar. Bu da burayı ne kadar önemsediklerini gösteriyor. Çünkü demin dediğim gibi bizim de başımız burada ama köklerimiz orada.

Biz de gece gündüz onları düşünüyoruz. Seçimde Abdullah başkanı aramıştım. Bana bir şey söylemişti. Hiç unutmuyorum. ‘Başkanım biz de burada seçime giriyoruz ama bizim gözümüz, kulağımız Esenyurt'ta’ demişti. O gün, o söz bana büyük bir sorumluluk yüklemişti. O sorumlulukla çalıştık ve bugünlere geldik.

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Ayrıca aramızda sevgili Sabahat Tuncer var. Ona özellikle hoş geldin diyorum. Sefalar getirdin. İş adamları derneğimizin başkanı var. İl dernekleri başkanı var, bizim meclis üyelerimiz var. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının başkanları var. Hepiniz, hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz.”

CHP’nin terör sevicilerle kol kola girmesine tepki gösteren vatandaşlar, “Bu ittifak milli birliğimizi tehdit ediyor” eleştirisinde bulundu. Özer'in skandal övgüleri, CHP'nin karanlık yüzünü bir kez daha ortaya çıkardı.