CHP'li Eren Erdem uyurken soyuldu

CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem'in Kadıköy'deki evine balkondan giren hırsız, Erdem'in cep telefonunu, tabletini, cüzdanını ve bu gece kardeşinin düğününde takacağı takıları çalarak kayıplara karıştı.

“Cüzdanı bakkalın önüne atmışlar"

Erdem, yaşanan hırsızlığı şu şekilde anlattı;

"Cumartesi günü akşam saatlerinde Ankara'dan döndüm. Evde istirahat etmek için odama geçtim. Bu sırada evi havalandırmak için pencereyi açmıştım. Hırsız ya da hırsızlar, balkon ile pencerenin olduğu yerden girip cep telefonum ile cüzdanımı almışlar. Cüzdanın içindeki bir miktar parayı aldıktan sonra, cüzdanı bakkalın önüne atmışlar."

Erdem sözlerine şöyle devam etti:

"Sabah uyanınca evin soyulduğunu fark ettim. Hemen polise haber verdim. Şu an polisler evde inceleme yapıyor. Cüzdanın üzerindeki parmak izleri alındı. Sanırım olay kısa sürede açığa kavuşturulacaktır."