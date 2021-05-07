CHP'li Erdoğdu partisindeki rezillikleri itiraf etti! 128 milyar dolar yalancıları sessizliğe gömüldü!

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Sabah gazetesi, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, CHP'li belediye başkanlarından topladığı usulsüz paraları ortaya çıkardığı bir haber yayımlamıştı. Erdoğdu'nun, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'den para istediği mesajlara ulaşan Sabah, KHK ile iş akitleri feshedilen akademisyenlerle ilgili, 'Partiye rapor hazırlayacağız' diyerek para topladığını da ortaya çıkardı. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu da Sabah gazetesinin haberine yazılı bir açıklama ile cevap verdi. Terör iltisaklı KHK ile görevinden uzaklaştırılan akademisyenleri öve öve bitiremeyen Erdoğdu, CHP'nin onlara nasıl kucak açtığını itiraf ederken, parti içindeki para usülsüzlüklerini de anlattı.

Sessizliğe gömüldüler!

Erdoğdu'nun açıklamaları 'CHP'de rezilliğin bini bir para' yorumlarına sebep olurken, 128 milyar dolar yalanı ile AK Parti'yi hedef alanlar ise sessizliğe büründü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere, 128 milyar yalanının öncülerinden Mahmut Tanal ve Özgür Özel gibi isimler, ne Erdoğdu'nun açıklamalarına ne de Sabah gazetesinin haberine yönelik tek kelime etmedi. CHP Genel Başkanı'nın öncülük ettiği yalana ittifak eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan da işbirliği içinde oldukları CHP'ye yönelik açıklama gelmedi.

İP'ten de çıt çıkmadı!

Sabah'ın yayımladığı mesajlaşmalarla Millet İttifakı üyesi İP'in desteği ile kazanılan belediyelerin, PKK terör örgütü iltisaklı 'akademisyenler'i kadrosuna kattığı ortaya çıktı. 128 milyar dolar yalanına ortak olan İP Genel Başkanı Meral Akşener de CHP'li Erdoğdu'nun itiraflarına tek kelime etmedi.

İşte Erdoğdu'nun o mesajları: