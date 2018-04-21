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CHP'li Erdal Aksünger: HDP'siz ittifak olmaz!

Türkiye 24 Haziran'da yapılacak erken seçime hazırlanırken, CHP ile Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP arasındaki ittifak tartışması sürüyor.

21 Nisan 2018 Cumartesi 23:48
CHP'li Erdal Aksünger: HDP'siz ittifak olmaz!

Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısından sonra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimlerin 24 Haziran'a alındığını duyurdu.

Erken seçim kararından sonra CHP cephesinde hareketlilik başladı.

PKK MEDYASINA KONUŞTU

Kılıçdaroğlu, ittifak için görüşme takvimini hazırladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, terör örgütü PKK'nın ajansına konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, terör soruşturmasında tutuklanan Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etmişti.

CHP-HDP İTTİFAKI KURULSUN

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye en yakın partinin CHP olduğunun altını çizen CHP'li vekil, ittifakla birlikte HDP'nin baraj sorunun çözüleceğini sözlerine ekledi.

Örgüt medyasına konuşan CHP'li Aksünger, şunları söyledi: “HDP’nin ittifakın dışında tutulması mevzu bahis değil. Belki söylemde olmadığı için öyle düşünülüyor. HDP’nin barajı aşacağını düşünürsek CHP’nin baraj sorunu olmayacağını düşünürsek zaten en sonunda gidip bir kişiye oy verilecek. Burada bir doğal ittifak var zaten. Burada tabiatı HDP ile uyabilecek tek parti CHP gibi gözüküyor. HDP ile ittifak yapmak veya ortak ilkelerde buluşmak bir problem olmamalı bence. İkinci turda herkes ittifak olacak görünüyor zaten.”

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 23:48
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