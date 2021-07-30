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Gündem CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan yandaş müzisyenlere aile boyu peşkeş!
Gündem

CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan yandaş müzisyenlere aile boyu peşkeş!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün başlayacak 'Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli Festivali' ile İstanbullunun parasını yine taraftarlarına peşkeş çekecek. Festivale davet edilen 45 yandaş sanatçı arasında, baba-oğul, abi-kardeş ve 'kuzen' müzisyenler dikkat çekiyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 01:51:00 - 2021-07-30 02:00:26
CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan yandaş müzisyenlere aile boyu peşkeş!

yeniakit.com.tr

Eline geçen yetki ile İstanbullunun parasını yandaşlarına peşkeş çekmekte ustalaşan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu öncülüğünde düzenlenecek 'Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli Festivali' bugün başlayıp Pazar akşamı sona erecek.

Yandaş müzisyenlere aile boyu peşkeş

Düzenlenecek festivalde, her fırsatta Müslümanların değerlerine hakaret eden Şevval Sam başta olmak üzere, 45 yandaş sanatçı yer alacak. Festivale davet edilen isimlere bakıldığında ise, CHP'li İmamoğlu'nun işi bir adım daha öteye taşıyarak İstanbullunun parasını müzisyenlere aile boyu peşkeş çekmeye başladığı anlaşılıyor.

Akrabalık ilişkileri dikkat çekti

O isimlerden en dikkat çekeni Arif Sağ ile oğlu Tolga Sağ oldu. Her iki ismin de davet edildiği festivalde, amca çocukları ile kardeş yandaş sanatçılarda yer alacak. Ali Rıza Albayrak ile Hüseyin Albayrak, İBB Başkanı İmamoğlu tarafından 'iki kuzen' olarak festivale çağrılırken, Metin Kahraman ile Kemal Kahraman ise kardeş olarak davet edilen isimler arasında.

'Kurban ızdıraptır' ve 'Başörtüsü tekstil malzemesidir' gibi haddi aşan ifadelerle Müslümanların değerlerine dil uzatan Şevval Sam'ın da 'sanatçı' olarak katılacağı Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli Festivali, İstanbul Yenikapı etkinlik alanında düzenlenecek.

Festival 30 Temmuz Cuma (bugün) başlayıp, 1 Ağustos Pazar akşamı sonra erecek.

Ekrem İmamoğlu yapımı festival! Şevval Sam kim, Hacı Bektaş kim?
Ekrem İmamoğlu yapımı festival! Şevval Sam kim, Hacı Bektaş kim?

Medya

Ekrem İmamoğlu yapımı festival! Şevval Sam kim, Hacı Bektaş kim?

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