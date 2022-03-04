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Gündem CHP'li büyükşehir suya yüzde 35 zam yaptı
Gündem

CHP'li büyükşehir suya yüzde 35 zam yaptı

CHP'li Kadir Albayrak'ın başkanlığını yürüttüğü Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, suya yüzde 35 zam yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-03-04 16:21:00 -
CHP'li büyükşehir suya yüzde 35 zam yaptı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi, 1 Nisan 2022'den geçerli olmak üzere suyun metreküp fiyatına yüzde 35 zam yapılmasını kararlaştırdı.

TESKİ Genel Müdürlüğü Olağanüstü Genel Kurulu, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, 1 Nisan 2022'den geçerli olmak üzere suya yüzde 35 zam yapılması önerisi AK Parti ve MHP grubunun ret oylarına karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Yeni tarifeye göre, artış oranı bazı abone türleri hariç yüzde 35 oldu.

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