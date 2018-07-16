CHP’li Bülent Tezcan’dan olağanüstü kurultay açıklaması

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan’ın açıklamaları şöyle:

Parti içi muhalefetin olağanüstü kurultay talebi ile imza toplamaya başlamasını değerlendiren Tezcan, ‘Tüzükteki hüküm bellidir. Yüzde 51 imza toplanırsa bu tüzük emridir. Bizim kanaatimiz bu imzaların toplanamayacağıdır. Parti tabanımız kurultay için doğru zaman olmadığını düşünüyor. 15 gün içinde durum ortaya çıkacak. Böyle bir sayının toplanmayacağı ortaya çıkacak’ diye konuştu.

Tezcan, ‘Erdoğan dün bir kere daha yalan söylemiş ve iftira atmıştır.Sen 4 gün sonra geldin Ankara’ya. Ankara’ya 4 gün gelmeye korkan birisinin CHP Genel Başkanımıza söyleyecek bir şeyi yoktur. 2 yıldan bu yana iktidar OHAL ile darbenin siyasi ayağını saklıyor.Darbenin siyasi ayağını araştırmamak için ellerinden geleni yapmışlardır. Çünkü siyasi ayağı kendileridir. Kararnameler tek adam rejiminin fotoğrafıdır. Tek adam rejimi kriz yaratmaya yarayan bir sistemdir. Türkiye militan hakimler ülkesi oldu.Enis Berberoğlu hala tahliye edilmedi. Bir an önce Berberoğlu’nun tahliyesini bekliyoruz’ dedi