CHP’li belediyeye rüşvet soruşturması! 6 ilde operasyon

CHP’li beledilerle ilgili skandallar bitmek bilmiyor. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen döneminde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, bu sabaha karşı 6 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonlarda otel sahibi ve yöneticileriyle, iş insanları ve belediye çalışanlarının da aralarında olduğu 24 kişi gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltına alınanların eski belediye başkan yardımcısı B.Ö. ile N.Ö., A.D., C.Ö., H.S., Ö.B., P.N.İ., S.B., M.A.A., İ.Ü., T.K., A.C.A., H.Ç., S.Y., A.A., Ö.Ç., Ş.E., C.Y., A.T., T.T., L.A., A.T.H., A.K. ve İ.K. olduğu belirtildi.

Gözaltındakilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Bilindiği üzere CHP’li Manavgat Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet', 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 7 Eylül'de eski Belediye Başkanı CHP'li Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen ve bazı iş insanlarıyla belediye çalışanları gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Şükrü Sözen, Fatih Sözen ve Sözen'in belediye başkanlığı döneminde imar müdürü olarak görev yapan Zafer Keçer tutuklanmıştı.