CHP'li belediyeye büyük operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şile Belediyesi'ne yönelik ikinci bir operasyon düzenledi.

Daha önce Şile Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda elde edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda, rüşvet ve irtikap suçlarına ilişkin yeni tespitler yapıldı.

Bu kapsamda suç eylemlerine karıştıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması amacıyla düzenlenen operasyonda, 1'i cezaevinde bulunan kişi olmak üzere toplam 23 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemleri sürüyor.

BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANMIŞTI

CHP'li Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma" iddialarıyla 10 Temmuz'da gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Kabadayı'nın yanı sıra belediyenin eski Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Tolga Özçakmak, Belediye Hukuk İşlerinden Sorumlu avukat Ali Şafak ve Ruhsat Şefi Evren Buçhan da tutuklanmıştı.

PEKİ İDDİALAR NELER?

RÜŞVET İDDİALARI

Tanık beyanları doğrultusunda yapılan çalışmalarda, belediye içerisinde başkan, başkan yardımcısı ve hukuk işleri sorumlusunun da aralarında bulunduğu şüphelilerin, "başkanın ricası", "yardım" ve benzeri ifadelerle planlı bir şekilde rüşvet talep ettikleri ve aldıkları öne sürülmüştü.

"SAVCILIK MAKAMINDA CEVAP VERMEK İSTİYORUM"

Operasyonda, Şile Belediyesi Hukuk İşlerinden Sorumlu avukat A.Ş., yapı ruhsatlarının verilmesi karışığında 20 bin Euro'yu rüşvet olarak aldığı esnada hakkında suçüstü yapılarak gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan Avukat A.Ş., ifadesinde, şunları söylemişti:

"Şile Belediyesi ile 2025 yılı Mart ayında Avukatlık danışmanlık sözleşmesi yaparak bu kapsamda Belediye Zabıta Müdürlüğü, İmar Müdürlüğü, Emlak Müdürlüğü ve Planlama Müdürlüğü ile alakalı hukuki bir soru sorulduğunda bunların muhatabı olarak sorulara cevap vermede görevliyim. Rüşvet konusunda ise avukatlık kanunu 58. maddesini gerekçe göstererek bu soruya savcılık makamında cevap vermek istiyorum."

"BAŞKAN OLARAK TABİR EDİLEN KİŞİ BEN DEĞİLİM"

Şile Belediye Başkanı Kabadayı ise, şunları iddia etmişti:

"Göreve geldiğimde yetkileri yardımcılarıma devrettim, yapılan usulsüz işlemler hakkında bilgim bulunmuyor. Bazı bölümlerde beyanlarda başkan olarak tabir edilen kişi ben değilim. Belediye Başkan Yardımcısı T.T.Ö'dür."

