CHP'li belediyenin skandalı patlak vermişti! Namaz kıldığı için kütüphaneye girişi yasaklanan genç konuştu

CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı kütüphanede namaz kılmasından dolayı kütüphaneye girişi yasaklanan genç kütüphanede verilen talimata göre, namaz kılınmasının yasaklandığını söyledi.

Merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki İnce Memed Halk Kütüphanesi'nde yaşanan tartışmanın kamera görüntülerine göre, görevliler, üniversite öğrencisi Emrehan Küngü'yü (25) kütüphane binasında namaz kıldığı gerekçesiyle uyardı. Uyarı üzerine Küngü ile görevliler arasında tartışma yaşandı. Tartışma, öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Namaz kılınmaması için talimat

Bu sırada öğrencinin "Kütüphanenin hiçbir yerinde namaz kılamaz mıyız?" şeklindeki sorusuna bir görevli, "Şu anda kılamazsınız. Bize verilen talimat bu şekilde." ifadelerini kullandı.

"Suç işlemişim gibi yanıma geliyorlar"

Kütüphane dışında da süren ve polisin de müdahale ettiği tartışma sırasında Küngü, "Bunu yapamazlar. Yaparlarsa devlet nezdinde, halkın vicdanında öderler bunun hesabını. Ben orada ders çalışırken sanki suç işlemişim gibi 'Bir bakabilir misin kardeşim?' diye yanıma geliyorlar. Namaz kılan adama suç işlemiş gibi 'Gelebilir misin kardeşim aşağıya?' diyorlar. Kimsiniz siz?" sözleriyle tepki gösterdi.

Namaz kılan öğrenciden açıklama

Küngü, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, mütercimlik ve tercümanlık bölümü öğrencisi olduğunu belirterek, geçen nisan ayında alanındaki konularda inceleme ve araştırma yapmak için kütüphaneye gittiğini söyledi.

Caminin uzakta olması nedeniyle öğrencilerin bulunmadığı bodrum katta vakit namazını kaldığını anlatan Küngü, şöyle devam etti:

"Namaz kıldıktan sonra yukarıya çıkıp ders çalışmaya devam ettim. Bu sırada yanıma iki kütüphane görevlisi gelip, 'Bir bakabilir misiniz kardeşim? Aşağıya gelebilir misiniz?' dedi. Aşağıya inip karşılıklı oturduk. Bana, 'Burada namaz kılmanızı istemiyoruz' dediler. Yasak olduğunu, talimat geldiğini söylediler. Bunun üzerine cep telefonumun kamerasıyla aramızda geçen diyalogları kayda aldım. Namaz kılmam engellendiği ve oradaki diğer insanların gözünde 'Acaba ne suç işledi?' gibi bir algı oluştuğundan polisi aradım. Sonrasında ise üzerine gitmedim ve şikayetçi olmadım."

"Kütüphaneye girişimi yasakladılar"

Küngü, yaşanan tartışmadan yaklaşık 2 ay sonra tekrar kütüphaneye gittiğini ifade ederek, "Elimi yüzümü yıkamak için lavaboya gidip döndüğümde çantamı yerinde göremedim. Görevli müdür, çantamı alıp kendi odasına koymuş. Neden çantamın alındığını sorunca, artık benim buraya girmemi yasakladıklarını söylediler. 'Buraya hiçbir şekilde giremezsiniz.' dediler. Sebebini sorduğumda 'Siz burada propaganda yapıyorsunuz.' dediler. Bunun üzerine yeniden polisi aradım. Daha sonra şikayetçi olmadım ve Allah'a havale ettim. O günden sonra da bir daha o kütüphaneye gitmedim." dedi.

AK Parti İl Başkanı'ndan tepki

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı bir kütüphanede ders çalışırken, namaz vaktinde kimsenin olmadığı boş bir alanda namaz kılan genci 'yukarıdan bize talimat böyle geldi' diyerek engelleyen zihniyeti kınıyoruz. CHP'li Büyükşehir Belediyesi konuyla ilgili derhal açıklama yapmalıdır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'helalleşme'den bahsederken toplumun birçok kesimi samimiyet eleştirisinde bulunmuştu. CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesinin yönetimi, bugün namaz kılan bir genci engelleyerek, inanç ve ibadet özgürlüğüne düşman, gerçek yüzlerini bir kez daha gösterdi."