CHP’li belediyenin mescid ayıbı

Seçimler öncesinde başörtülü ve çarşaflı kadınlara parti rozeti takarak “açılım” yaptığını iddia eden Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP), seçimden sonra vatandaşların dini tercihlerini ve ibadet yapma özgürlüklerini görmezden geldiği bir defa daha belgelendi. Sosyal medya hesabından millete hakaret dolu ve ayrıştırıcı mesajlar paylaşan, engelli vatandaşlarımıza yönelik yaptığı davranışlarıyla tepki çeken Altınok Öz başkanlığındaki CHP’li Kartal Belediyesi’nin övünerek yaptırdığı akıllı binanın mescidinin içler acısı durumda olduğu ortaya çıktı. Mescidin güvenilir bir bölgede bulunmamasından dolayı ibadetlerini zorlukla yaptıklarını dile getiren vatandaş ve personeller, yetkilileri görevini yapmaya çağırdı.

MESCİD GÖLE DÖNDÜ

Cami düşmanlığı tescillenen CHP, Kadıköy ve Çankaya’dan sonra bu defa da Kartal’da hazımsızlığını ortaya koydu. Gazetemiz Akit ise, CHP’li Kartal Belediyesi’nin 40 milyon liraya yaptırdığı öne sürülen hizmet binasındaki, sürgün edilen mescidi görüntüledi. 2 bin 500 kişiye yakın kişinin çalıştığı Kartal Belediyesi’nin mescid olarak ayırdığı 5 metrekarelik odanın tavan ve duvarlarından sürekli sular aktığı belirlendi. Fotoğraflarda, her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği CHP’li belediyenin mescidin izbe bir bölümde yer aldığı görülüyor. Adeta göle dönen mescidin tavanından sızan sular cemaati tedirgin ediyor.

BELEDİYE SESSİZ KALDI, İŞ CEMAATE DÜŞTÜ

Belediye yönetimine defalarca şikayette bulunulduğu ancak hiçbir önlem alınmadığı bildirildi. CHP’li belediyenin, şikâyet kutularından en çok mescidlerle ilgili taleplerin çıktığı ifade edildi. CHP’li belediyenin umursamazlığı sonrası cemaatin sızan su damlalarına karşı çöp kovalarıyla önlem almaya çalıştığı görüldü. Daha önce de Soğanlık semtinde yapılmak istenen ve projesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce onaylanan Soğanlık Merkez Camii’ne izin vermeyen Kartal Belediyesi’nin ısrarlı yasakçı zihniyeti, ibadethanelerin pervasızca yıkıldığı ve kapatıldığı tek partili CHP dönemini hatırlattı.

BELEDİYE ÇALIŞANI: ÇÖZÜME KAVUŞUYOR MU ŞÜPHELİ

Kartal Belediyesi’nde uzun yıllardır çalışan ancak ismini vermek istemeyen bir personel ise, “Belediyemi çok seviyorum. Ancak maalesef mescidin bulunduğu yer olarak biz de sıkıntı yaşıyoruz. Çok fazla da önem vermiyorlar. Tavandan sürekli su akıyor, bizde halılar ıslanmasın diye kovaları ortaya koyarak önlem almaya çalıştık. Bir günde çözülecek bir sıkıntı ama çözüme kavuşur mu şüpheli” ifadelerini kullandı.