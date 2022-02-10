CHP’li belediyenin ihmali az daha can kaybına sebep oluyordu
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Bozyazı Tekeli Aksaz Köprüsü civarındaki durak inşaatından yola fırlayan malzemeler zincirleme kazaya neden oldu.
yeniakit.com.tr
CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ihmalkarlığı büyük bir felakete neden oldu.
Sabah saatlerinde, Bozyazı Tekeli Aksaz Köprüsü civarındaki durak inşaatından yola fırlayan parçaya takılan otomobile, arkadan gelen diğer otomobil çarptı.
Çok sayıda kişinin yaralandığı zincirleme kaza sonrası ilk kaza yapan otomobil ikiye bölünürken diğer otomobillerde kullanılamaz hale geldi.