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Gündem CHP'li belediyelerin zabıtaları çığır açıyor! 'Al sana hatıra fotoğrafı' deyip vatandaşa el hareketi yaptı!
Gündem

CHP'li belediyelerin zabıtaları çığır açıyor! 'Al sana hatıra fotoğrafı' deyip vatandaşa el hareketi yaptı!

CHP'li belediyelere bağlı zabıta ekiplerinin skandallarına bir yenisi daha eklendi. CHP'li Maltepe Belediyesi'nde çalışan kadın zabıta, vatandaşa "al sana hatıra fotoğrafı" diyerek el hareketi çekti. Skandal olay, Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'de yaptığı el hareketini hatırlattı.

Yeniakit Publisher
2022-02-01 18:41:00 - 2022-02-01 18:52:33

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'de yaptığı skandal el hareketi, CHP'li belediyelerin sorumluluğu altında olan bölgelerde vatandaşa karşı takınan genel bir tavır haline döndü. CHP'li Maltepe Belediyesi'nin zabıta ekibindeki bir kadın zabıta, kendisini çeken vatandaşa el hareketi yaptı.

Kadın zabıta, el hareketi çekti

CHP'li belediyelerin zabıtaları yaptıklarıyla sık sık haberlere konu olurken bir skandal da Maltepe Belediyesi'nin zabıta ekiplerinden geldi. Maltepe'deki bir yıkımı görüntüleyen vatandaşla diyaloga giren kadın zabıta memuru, "Neden çekiyorsun?" diye sordu. Vatandaş da, "hatıra fotoğrafı" yanıtı verince zabıta "al sana hatıra fotoğrafı" diyerek el hareketi çekti.

Kılıçdaroğlu TBMM'de el hareketi yapmıştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'te konuşurken el hareketi yapmış bu görüntü büyük tepki toplamıştı.

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