CHP’li belediyeler yolsuzluk batağında

Milyonluk vurgunlarla, adrese teslim ballı ihalelerle ve rüşvet rezaletleriyle gündeme gelen CHP teşkilatlarında skandalların ardı arkası kesilmiyor. Adeta yolsuzluğun kitabını yazan CHP’de son bir haftada çok sayıda rezalet peşi sıra yaşandı. Sayıştay müfettişlerince hazırlanan 2021 Yılı Denetim Raporları ile son 10 günde basına yansıyan skandallar, CHP’nin nasıl bir yolsuzluk ve rezalet bataklığına saplandığını gözler önüne serdi. Aralarında İmamoğlu yönetimindeki İBB, Yavaş başkanlığındaki ABB ve Soyer idaresindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde yaşanan rüşvet, yolsuzluk ve ballı ihale vurgunları, “Acaba diğer CHP’li beledeyilerde neler yaşanıyor” sorularını beraberinde getirdi. Salı günü partisinin grup toplantısındaki konuşmasında CHP’lilere seslenerek, “Nefsine hakim olmayan hiç kimseyi yanımda tutmayacağım, isterse 40 yıllık arkadaşım olsun” diyen Kılıçdaroğlu’nun salvosunun ardından CHP’de patlak veren bazı rezaletler şöyle:

Ekrem'den yandaşa sigorta

YSK üyelerine hakaretten yargılanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, emrindeki iştiraklerde görevli çok sayıda yandaşa yasaya aykırı şekilde aile boyu özel sağlık sigortası yaptığı ortaya çıktı. Sayıştay Raporlarına yansıyan skandala göre, İGDAŞ, AĞAÇ A.Ş., İSPARK, İstanbul Spor A.Ş.’de çok sayıda İBB personelinin aile fertlerine usulsüz şekilde özel sağlık sigortası yaptırılarak kamunun zarara uğratıldığı tespit edildi.

Rapora yansıyan verilere göre İBB iştiraki İGDAŞ’ta, 31.10.2020-31.10.2021 tarihlerini kapsayan 1 yıllık dönemde, bazı şirket personeli ve bunların aile fertleri olan 1171 kişi için toplamda 4 milyon 139 bin 933,96 TL’lik özel sağlık sigortası ödemesi yapıldı. İştirak şirketi İSBAK’ın, 1 yıllık dönem için 55’i personel, 46’sı personel eşi, 65’i de personel çocukları olmak üzere toplam 166 kişi için özel sağlık sigortası yaptırıldığı tespit edildi.

Sürekli zarar eden İSPARK’ta ise 12.12.2020-12.12.2021 dönemini kapsayan “Grup Sağlık Sigortası Hizmeti Alım İşi” ihalesi kapsamında, 65’i personel, 57’si personel eşi, 95’i personel çocukları olmak üzere 217 kişi için 950 bin 040,00 TL + KDV bedel ile özel sağlık sigortası yaptırıldı. İmamoğluna bağlı AĞAÇ A.Ş.’de, 84’ü personel, 60’ı personel eşi, 118’i ise personel çocukları olmak üzere toplam 262 kişinin 1 yıllık özel sağlık sigortasına belediye kasasından 838 bin 138,00 TL + KDV kaynak aktarıldı. İstanbul Spor A.Ş.’de de personel ve aile efradı olan toplamda 145 kişi için 411 bin 181,06 TL’lik özel sağlık sigortası yapıldı.

CHP’li vekile adrese teslim ihale

Her fırsatta ‘şeffaflık” vurgusu yapan Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin çiftçilere hibe edeceği buğday için düzenlediği ihale şartnamesine “buğday” yerine “Rumeli buğdayı” ve “Maden buğdayı” yazarak ihaleyi adrese teslim hale getirdiği öğrenildi. 62 milyon liralık alım yapılan ihale şartnamesinde yer alan çeşitlerin Türkiye’deki tek üreticisinin CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun’un ortağı olduğu Trakya Tarım ve Veterinerlik Ticaret Limited Şirketi’nin olması, vurgunu deşifre etti.

Soyer'in İzmir'i bildiğiniz gibi

Ecdadımıza yönelik hakaretleriyle tepki çeken CHP’li Tunç Soyer’in belediyesi ise 20 bin personeli olmasına karşın, şehirdeki heykel, anıt ve rölyefleri saydırmak için açtığı ihale, Sayıştay denetiminin konusu oldu. Raporda, heykel saymak için 171.5 bin TL harcayan Soyer’in bu işlemi neden emrindeki personele yaptırmadığı sorgulandı. Ayrıca, PKK’yı destekleyen bildiriye imza attığı için KHK ile memuriyetten ihraç edilen HDP’li Ayşen Uysal ile terör destekçisi 1 kişinin, belediyeye bağlı Grand Plaza Gıda Otelcilik ve Turizm İşletmeleri Anonim Şirketinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığı ve görevine son verilmesi gerektiği belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun pandemi sürecinde Adana Büyükşehir Belediyesi’nin “Bir haftada bin kişilik sahra hastanesi kurdu” diyerek övündüğü fuar alanının, 12 Kasım’da yapılan Başkan Zeydan Karalar’ın oğlu Mert’in düğünü için baştan sona yenilenerek düğün salonuna dönüştürüldüğü belirtildi. Düğüne Kılıçdaroğlu ile Akşener de katılarak nikah şahitliği yaptı.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım ile eşinin Bulgaristan’da sahibi olduğu şirketin yaklaşık 125 bin lira vergi kaçırdığını tespit eden Bulgaristan Interpolü, Türkiye’den Yalım’ın Türk vatandaşı olup olmadığını sordu.

Ataşehir rüşvetin merkezi

Yolsuzluğun ve skandalların eksik olmadığı CHP’li Ataşehir Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Servet Ön’ün rüşvet aldığı gerekçesiyle görevinden uzaklaştırılmasının ardından bu kez de Ataşehir Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Yılmaz’ın rüşvet pazarlığı yaptığı iddiasına yönelik görüntüler paylaşıldı. Bir haftada CHP teşkilatlarında yaşanan rezaletler, partililere yönelik, “Nefsine hakim olmayan hiç kimseyi yanımda tutmayacağım, isterse 40 yıllık arkadaşım olsun” diyen Kılıçdaroğlu samimi olsa “partisinde kimse kalmazdı” yorumlarına sebep oldu.