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Siyaset CHP'li belediyeler Gaziantep'te kampa giriyor! Gelsin yeni heykeller(!)
Siyaset

CHP'li belediyeler Gaziantep'te kampa giriyor! Gelsin yeni heykeller(!)

CHP, heykellere milyon dolarlar harcayan belediyeler ile Gaziantep'te kampa girecek. Kampta belediyelerin son iki yıllık karnesi mercek altına alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-06-17 16:33:00 - 2021-06-17 16:40:47
CHP'li belediyeler Gaziantep'te kampa giriyor! Gelsin yeni heykeller(!)

CHP’li belediyeler Gaziantep’te 18-20 Haziran arasında kampa girecek. Kampta CHP'li belediye başkanların 2 yılda ne yaptıkları ve 3 yılda ne yapacakları masaya yatırılacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel yönetimler kampına hazırlanıyor. 11'i büyükşehir belediyesi olmak üzere 247 CHP'li belediye başkanı, Gaziantep'te kampa girecek.

Kamp iki gün sürecek

Kamp, 18 Haziran Cuma günü başlayacak ve 20 Haziran Pazar günü Kılıçdaroğlu'nun kapanış konuşmasıyla sona erecek. CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un organize ettiği kamp, konularıyla da yapıldığı yerler de oldukça dikkat çekiyor.

Kamp için Gaziantep'in seçilmesinin nedeni, ilde oyların düşük olması ve geçtiğimiz dönemde il teşkilatında yaşanan sorunlar olduğu öğrenildi.

Belediyelerin karnesi mercek altına alınacak

Program kapsamında cuma günü belediye başkanları sahada olacak. Esnaf ziyaretleri yapılacak, vatandaşla bir araya gelinecek. Kampın ikinci günüyse önce Kılıçdaroğlu açılış konuşması yapacak, ardından da atölye çalışmaları yapılacak. Beldiyelerde geçen 2 yılın değerlendirmesi ve gelecek 3 yıldaki planlar değerlendirilecek. Sonrasında ise imza projelere ilişkin bir sunum yapılacak.

CHP'nin heykel belediyeciliği

Öte yandan CHP'li belediyelerin özellikle son yıllarda harcamaların büyük kısmını heykellere yatırdığı bilinen bir gerçek. CHP'li belediyelerden heykellere milyon dolarlık bir para akışı sağlanırken; yapılan ilginç heykeller vatandaşın tepkisini çekiyor.

Son olarak, Bodrum Belediyesi 'uzun uğraşlar sonucunda yaptık' diyerek yüklü miktarda paranın harcandığı 'sünger heykeli' ile tepki çekmişti.

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