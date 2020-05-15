CHP'li belediyeden yıkım tiyatrosu: Vatandaşa dozerle, Özdil'e okşayarak muamele

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'e evinin kaçak bölümlerini yıkması için 13 Mayıs'a kadar verilen süre doldu. CHP'li Bodrum Belediyesi'nin işçileri villaya gelerek kaçak eklentilerin yıkımına başladı ancak, milyonluk rantı bırakmak istemeyen Özdil soluğu mahkemede aldı, yıkım için yürütmeyi durdurma kararı çıkardı.

Özdil'in mahkemeye koştuğu dakikalarda Bodrum Belediyesi'nin villadaki kaçak eklentileri yıkım çalışmalarındaki detaylar dikkat çekti. CHP'li belediye, diğer yıkımlarda olduğu gibi iş makinelerine başvurmadı. Belediye işçileri, iş makinesi yerine elleriyle söküm yaptı. Özdil'in kaçak villasından itina ile sökülen kiremitler tek tek istiflendi. İşçilerin yıkım sırasında villaya zarar vermemek için oldukça dikkat gösterdiği de dikkatlerden kaçmadı.

Oysa aynı Bodrum Belediyesi, ilçedeki diğer kaçak yapıların yıkımlarını hep iş makineleriyle gerçekleştirmişti. Belediye işçilerinin tavırları, "Bu yıkım bir tiyatro" eleştirilerine neden oldu.