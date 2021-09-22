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Gündem CHP'li belediyeden resmi araçla alkol servisi! Tepki çeken görüntü
Gündem

CHP'li belediyeden resmi araçla alkol servisi! Tepki çeken görüntü

Bursa’da kayda giren ve sosyal medyada paylaşılan skandal görüntüler tıklanma rekoru kırıyor. Vatandaşın büyük tepkisine neden olan görüntülerde, Nilüfer Belediyesi'ne ait resmi plakalı hizmet aracının bagajının ağzına kadar alkolle dolu olduğu ve arkasına yanaşan bir başka araca alkolleri aktardığı görülüyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-22 23:44:00 -

Bursa'da bir sitenin güvenlik kameraları ilginç görüntüler kaydetti. Yolun kenarında duran resmi plakalı CHP'li Nilüfer Belediyesine ait hizmet aracı ile arkasına yanaşan sivil bir araç kolilerce alkol transferi yaptı.

Şoke eden görüntülerde, hizmet aracının bagajının ağzına kadar alkolle doldurulduğu ve iki sürücünün de bagajdaki alkol kolilerini sivil araca yüklediği net bir şekilde kaydedildi. Sivil aracın bagajının dolmasının ardından kalan diğer alkol kolilerinin ise arka koltuğa koyulduğu gözlendi.

Sosyal medyada hızla yayıldı

Görüntülerin sosyal medya platformlarında paylaşılmasının ardından ise Nilüfer Belediyesine tepki yağdı. Vatandaşların vergileriyle alınan hizmet aracının alkol transferi için kullanılmasına öfkelenen vatandaşlar, şoke eden görüntülerin sorumlularının açıklama yapıp hesap vermesini istedi.

 

Beltur'da içki satışı!

Geçtiğimiz hafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait tesiste, 27 yıl aradan sonra alkol satışına müsaade edilmişti.

Tepki çeken olay İBB'nin iştiraki olan Beltur'a ait Gazhane'de verilen jazz konserinde yaşanmıştı. Özel bir firma seyyar buzdolaplarıyla konsere gelenlere içki satmıştı.

Gazhane'de 24 saat açık kütüphane ve çocuk atölyesi gibi bölümler de yer alıyor. İçkili konser için böyle bir yerin kullanılması ise ayrı bir tartışmaya neden olmuştu.

Konserin sonunda Gazhane'nin etrafı boş içki şişeleriyle doldu. 1994 yılından bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilk kez CHP yönetimiyle tesislerinde içkili eğlence düzenlenmesine izin verildi.

25 yıl sonra bunu da gördük: BELTUR'da alkol satışı!
25 yıl sonra bunu da gördük: BELTUR'da alkol satışı!

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25 yıl sonra bunu da gördük: BELTUR'da alkol satışı!

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