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Gündem CHP’li belediyede 3. cins sapkınlığı
Gündem

CHP’li belediyede 3. cins sapkınlığı

Toplumsal cinsiyet sapkınlığının okullarda ders yapılmasının istendiği bir süreçte CHP’den öğrencilere sapkınlık bulaştıracak hamle geldi.

Yeniakit Publisher
2022-03-25 09:18:00 -
CHP’li belediyede 3. cins sapkınlığı

HABER MERKEZİ

İzmir’in CHP’li Bayraklı Belediyesi eşcinsel sapkınlığı internet sitesine taşıdı. Toplumsal cinsiyet sapkınlığının okullarda ders yapılmasının istendiği bir süreçte, Bayraklı ilçesinde öğrenim gören öğrencilerin gezi, piknik tarzı sosyal etkinlik başvuru formundan ahlaksızlık çıktı. Başkanlığını Serdar Sandal’ın yaptığı Bayraklı Belediyesi’nin sosyal etkinlik merkezi başvuru formunda 3 cinsiyet yer aldı. Başvuru formunda erkek ve kadın cinsiyetine ilave olarak 3’üncü cins eklendi. “Diğer” başlığı altında eklenen üçüncü cinsiyet seçeneğinde, cins isminin yazılabildiği bir kısım oluşturuldu.

ÇYDD’ci Başkan

İsmini ay yıldızlı bayrağımızdan alan Bayraklı Belediyesi’nde sapkın başvuru formunu oluşturan başkan Serdar Sandal, aynı zamanda Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği görevlisi olarak biliniyor. Tunceli doğumlu Sandal, “LGBT Onur Üyesi” Kemal Kılıçdaroğlu’nun yandaş kadrosundan seçilerek Bayraklı’da başkan adayı yapıldığı iddia edilmişti.

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