SON DAKİKA
Yerel CHP'li belediye vatandaşı isyan ettirdi
Yerel

CHP'li belediye vatandaşı isyan ettirdi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
CHP'li belediye vatandaşı isyan ettirdi

Afyonkarahisar'ın en işlek noktasındaki yıkım çalışması, çevre güvenliğinin sağlanmaması ve toz bulutu nedeniyle mahalle sakinlerini isyan ettirdi.

Afyonkarahisar'ın en merkezi bölgesinde sürdürülen bina yıkım çalışmaları günlerdir şikayetlere konu oluyor.

Ordu Bulvarı ile Yeşilyol'un kesiştiği noktada bulunan 7 katlı binanın yıkım çalışmalarına başlanmasından itibaren çevre güvenliğinin sağlanmadığını belirten vatandaşlar, yapılan onlarca şikayetin ardından "idareten" çevre güvenliğinin sağlandığını bildirdiler.

 

Çevre güvenliği için binadan çıkan kapı ve doğramaların kullanıldığını, kapıların üzerinde camların bile halen durduğunu anlatan vatandaşlar, "Burası şehrin en işlek yerlerinden birisi. Çevresinde okullar var. Böyle çevre güvenliği mi sağlanır?" diyerek duruma tepkilerini dile getirdiler.

 

Öte yandan binanın yıkım çalışmalarının başlaması ile birlikte tedbirsizlik ve özensizliğin had safhaya ulaştığına dikkat çeken çevre sakinleri, "Koca bina yıkılırken hiç sulama yapılmaz mı? Çevredeki tüm binalar ve hatta mahallelerin tümü inşaat tozu yığını altında kaldı" diyerek firma yetkililerinin duyarsızlığına işaret ettiler.

 

İnşaat tozundan dolayı göz gözü görmeyen bu yıkım çalışmasının kendi sağlıklarını tehdit eder boyuta ulaştığını belirten vatandaşlar, "Belediye'yi defalarca aramamıza rağmen bizleri o servisten o servise havale ediyorlar. Karşımızda şikayetimizi ileteceğimiz yetkili bulamıyoruz." dediler.

 

Belediye'de durumu aktarabilecek bazı yetkililere ulaşabildiğini belirten bazı vatandaşlar ise, "Yetkilileri konuyu iletmemize rağmen bir gelişme yaşanmadı. Halen toz-duman içerisindeyiz. Buraya bir itfaiye aracı gönderip yıkım çalışmasında sulama yaptırmak çok mu zor?" diyerek görüşlerini dile getirdiler

Söz konusu inşaat alanının CHP'li Belediye Meclis üyesi Şevket Öner ve kardeşlerine ait ÖNKA inşaat'a ait olduğuna dikkat çeken çevre sakinleri "Belediye yöneticileri kendi arkadaşlarını mı kayırıyor diye sormadan edemiyoruz" dediler.

