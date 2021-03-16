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Gündem CHP'li belediye 'Sipahi' imparatorluğu
Gündem

CHP'li belediye 'Sipahi' imparatorluğu

CHP'li belediyelerdeki torpil atama skandallarına bir yenisi daha eklendi. CHP'li Sinop Belediyesi'nde soyadı 'Sipahi' olan 3 müdür bulunurken, Ayhan Özbek isimli kişinin ise iki birimde birden müdürlük yapması dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 16:10:00 - 2021-03-16 16:28:04
CHP'li belediye 'Sipahi' imparatorluğu

31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimler öncesi meydanlarda "kamuda liyakat" kelimesini sıkça kullanan CHP'de torpil skandalları bitmiyor. Seçimlerin ardından kazandıkları belediyelerde torpil furyasına başlayan ve eş, dost, akraba kim varsa kadrolara dolduran CHP'de bir torpil skandalı da Sinop'ta yaşandı.

Sipahiler

CHP'li Sinop Belediyesi'nde müdür kadrolarına akrabalar dolduruldu. CHP yönetimindeki belediyede "Sipahi" soyisimli 3 müdür olduğu görülürken, birim müdürlerinin yer aldığı sayfada "Ayhan Özbek" isimli kişinin de temizlik işleri ve itfaiye biriminin ikisinde de müdürlük yaptığı dikkatlerden kaçmadı.

İşte o isimler

Mali Hizmetler Müdürü: İbrahim Sipahi
Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü: Turgut Sipahi
Basın ve Yayın Halk İlişkiler Müdürü: Özgül Sipahi
Temizlik İşleri Müdürü: Ayhan Özbek
İtfaiye Müdürü: Ayhan Özbek

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