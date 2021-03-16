CHP’li belediye Atatürk’ü ısıran köpeğin heykelini dikmişti! Bakım yapılmak üzere kaldırıldı

Bilecik'te CHP'li belediye tarafından yapılan ayı heykeli ile gündeme gelen Bilecik Belediyesi kısa bir süre önce ise ‘Atatürk ve köpeği Foks’ heykelinin açılışını gerçekleştirmişti. Ancak, açılışın ardından geçen yaklaşık 20 gün sonra heykelin kaldırıldığı görüldü. Heykelin akıbeti kamuoyunda merak konusu olurken, bakım yapılmak üzere atölyeye kaldırıldığı öğrenildi.

Melih Gökçek diline dolamıştı

Ayrıca, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Melih Gökçek, heykelle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bilecik Belediyesi'ni diline dolamıştı. Melih Gökçek, "CHP’li Bilecik Belediyesi kaş yapayım derken göz çıkarttı. Atatürk’ün köpeği Foks’un heykelini dikti. Foks, Atatürk’ü ısırmış, ısırdığı için Atatürk tarafından öldürtülmüştü.

Atatürk’ü ısıran bir köpek heykeli yapmak ve Atatürk’ü köpek öldürten biri diye tanıtmak çok büyük tepki aldı” ifadelerini kullanmıştı.