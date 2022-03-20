CHP’li belediyenin işbilmezliği Nişantaşı sosyetesini çıldırttı!

Birçok kez ‘skandal’ uygulamalarıyla kamuoyunun gündemine gelen CHP’li Şişli Belediyesi’nin çalışması bu kez kendisine oy veren Nişantaşı sosyetesini çileden çıkardı.

“Barların yoğun olduğu saatlerde toplanmasın” dedi!

Nişantaşı sosyetelerinden eski Cumhuriyet yazarı Ceren Kumbasar, CHP’li Şişli Beledyesi’yle iligili şikayetini sosyal medya hesabından şu şekilde dile getirdi:

“Nişantaşı’nda en yoğun insan/araç trafiği akşam saatlerinde yaşanır. Çok sayıda çöp konteynerinin olduğu bir mahalledir.Dolayısıyla çöpler iş çıkış saatlerinde, barların yoğun olduğu saatlerde toplanmamalıdır.

Bu sorun bu akşam değil her akşam yaşadığımız münferit bir problem!”

“Bravo Şişli Belediyesi!”

CHP’li Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’e ‘bar’ tepkisi gösteren Ceren Kumbasar, eleştirisini şöyle tamamladı:

“Cuma akşamı, kar yağarken tek şeritli yolda saat 19.40’ta Nişantaşı’nda çöp toplanıyor. Bravo Şişli Belediyesi!

@sislibelediyesi”



