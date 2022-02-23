CHP’li başkanlar âlem dönüşü polise mi yakalandı?

Erhan Gülenç, CHP'li iki başkanla ilgili çok konuşulacak bir iddiayı ortaya attı. Yeni Asır gazetesi yazarı, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ile Urla İlçe Başkanı Hakan Özbadur'un, âlem dönüşü alkollü araç kullanırken polise yakalandıklarını ileri sürdü. İşte o bomba yazı:

"CHP İl Başkanı Deniz Yücel, bir süredir Urla'da yaşıyor. Bu arada Urla Belediye Başkan adayı olmayı çok istediği konuşulan CHP İlçe Başkanı Hakan Özbadur'la da maşallah aralarından su sızmıyor. Urla'da günlerdir konuşulan ve İzmir siyaset dünyasına da yansıyan bir iddia var. Bu iddiaya göre, Yücel ve Özbadur, bir akşam alkol aldıktan sonra evlerine dönüşte polise yakalanmamak için ana arteri değil tali bir yolu kullanıyorlar.

HATIRLI KİŞİLERİ ARAMIŞLAR

Genelde alkollü araç kullananların uyguladığı bu yöntemi bilen polis ise, bu yolda denetim yapıyor. Özbadur ve Yücel'in içinde bulunduğu araç da polis tarafından durduruluyor. Arabayı bir iddiaya göre Özbadur diğer bir iddiaya göre ise, Yücel kullanıyor.

Yine iddiaya göre daha önce ehliyetine 2 yıllığına el konulan Özbadur ve yanındaki Yücel, alkollü yakalanınca bir yerleri arayarak polise işlem yaptırmıyorlar.

Mevkileri gereği topluma örnek olma yükümlülüğü bulunan iki ismin bu şekilde araç kullandığına inanmak istemiyorum.

DOĞRU MU BEYLER?

Ancak önce CHP içinden duyduğum bu iddiayı Urla'da konuştuğum çok sayıda kişi de anlatınca Yücel ve Özbadur'a bunun doğru olup olmadığını sormaya karar verdim.

Evet beyler!

Bu iddialar doğru mudur? Eğer doğruysa bunu başta parti örgütü ve seçmeniniz olmak üzere örnek olmanız gereken topluma nasıl izah edeceksiniz? Yok bu iddialar doğru değilse de söyleyin de bu şayialar sona ersin... (...)"